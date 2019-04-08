養大一個孩子至少要200萬！5個秘訣讓你生小孩也能留住老本

文／葉心嵐 圖／pixabay

你知道在台灣養大一個孩子要多少錢嗎？網路投資達人小資女愛蜜莉幫我們計算，從懷孕到孩子出生一直到大學畢業，食衣住行加上教育費用，養大一個孩子至少要203-464萬元。

美國的數據更驚人，根據農業部最新資料，從孩子出生到成年為止，低收入家庭估計要花費17萬4690美元（約539萬台幣），高所得家庭通常支出37萬2210美元（約1148萬台幣），這還不包括貴森森的高等教育費。

不管是已經為人父母，或考慮增加生個小Baby，這些數字都很驚人，難怪很多年輕夫妻嚇得不敢生小孩，有些美國父母甚至為了養育孩子而背債。

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儘管如此，父母仍然希望為孩子提供最好的一切。但如果不想為了養小孩而吃掉老本，知名理財顧問公司The Motley Fool財經專家畢伯（Christy Bieber）告訴我們留住老本的5個秘訣。

1.盡一切所能購買二手貨

年幼孩子需要很多東西，但除了安全和衛生考量外，大多可用二手貨解決。不過嬰兒床和汽車安全座椅應該買新品，因為這類商品的舊貨可能不符合最新的安全法規標準。但是衣服、玩具和運動器材等，就不必購買新品，尤其是在孩子快速成長階段。

網路可以找到許多婦嬰用品、二手玩具租售的通路，臉書和其他媒體也有分享情報的公開和非公開社團。只是要提醒父母，在使用這些二手商品前必須仔細清潔和檢查零件，確保每樣東西都在良好使用狀態。

2.捨棄用不到的東西

早在孩子出生前，新手父母就會被大量廣告資料淹沒，用「孩子不應該輸在起跑點」推銷各式各樣產品。但千萬別上當，大部分這些東西都是多餘的。當你又想幫孩子添購玩具，或手癢想敗一台嬰兒濕巾加熱器或兒童專用平板電腦，請三思而後行，想想這些東西真的能讓生活更方便，為孩子創造更美好的人生嗎？如果答案是否定的，請不要把它帶回家。

但如果是大一點的孩子被貨架上玩具吸引，自己想要很多東西怎麼辦？可以試試「一進一出」規則，也就是每當得到一件新玩具，就要把一件舊玩具淘汰或送人。這個方法教孩子在要求新玩具時，做出更謹慎的選擇，也讓他們知道爸媽不會囤積沒用的東西。







3.有限的才藝班和利用免費活動資源

很多孩子的課程和行程排得太滿了，讓他們根本沒時間享受童年。孩子需要時間玩樂，需要時間發揮天馬行空的想像力，學會怎麼用有趣創意打發無聊時間。

請不要為孩子安排太多活動，把錢浪費在收穫不多的課程，試著一次上一種才藝班，或僅限他們真正享受和充滿熱情的活動。

4.跳過揮霍的生日趴

在這個網路曬娃的年代，太多人把孩子的生日趴搞成一擲千金的名流宴會。這完全是沒有必要的，而且會讓荷包大失血。

與其把可愛動物園請到學校，或花大把鈔票招待孩子的大票朋友到遊樂園，不妨在家裡辦個簡單派對，給孩子跟同伴一起玩耍、吃蛋糕和垃圾食物的機會。生日趴的重點在人，不是花了多少錢。

5.幫助孩子學習做預算

隨著孩子年齡增長，父母必須讓他們知道，他們不可能擁有想要的每樣東西，因為錢不會從天上掉下來。

幫助孩子學會排列優先順序，發給他們零用錢，自己出錢買想要的衣服和玩具。幫助他們學會做預算、做取捨，讓錢夠用到下次領零用錢前一天，或甚至可以存下來。

養育孩子不一定要蝕老本。雖然有些花費不能省，像是安全的汽車安全座椅，或適合孩子的居住環境，但我們可以參考這些省錢秘訣，讓孩子快樂健康長大，又不會拖垮父母的經濟。

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