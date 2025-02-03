不是吃壞肚子！一直烙屎「恐是4疾病」　醫：腸癌也會

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圖、文／今健康

腹瀉情況偶爾會出現，不過有些人一拉就是好幾日，甚至好幾個月、好幾年，漸漸習慣。然而，這是正常的嗎？嘉義大林慈濟醫院醫療長暨胃腸內科曾國枝醫師指出原因，也提醒出現警訊盡早檢查。

急性腹瀉未必是吃壞肚子。過一周、合併症狀早檢查。

正常排便＆急/慢性腹瀉：

一般情況下，糞便會是長條狀、光滑或有些許裂痕。曾國枝醫師表示，若是一天當中有三次是黏糊狀或液態狀，即可稱為腹瀉，兩周內為急性腹瀉，若達四周則為慢性腹瀉。

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急性腹瀉的常見原因：

急性腹瀉的成因，除了大家較熟知的細菌感染引起的食物中毒，也包括如腺病毒、輪狀病毒等病毒感染，常見在季節交替時發生。刺激性飲食或對於腸道相對刺激的飲食，即便不是病菌感染也可能造成腹瀉，例如麻辣鍋、乳糖不耐症。而現代人生活壓力大，壓力因素也會影響到腸道造成腹瀉。當然，推斷壓力因素之前還是得先經由醫師專業診斷。

超過一周不可大意：

曾國枝醫師表示，一般急性腹瀉通常在3～5天、慢至7天便會好轉。嚴重的腹瀉，也可能引起發燒、嘔吐、血壓低、血便等情況。若是超過或出現其他合併症狀早檢查，以免病情惡化或有其他潛在風險。急性腹瀉持續，將可能出現脫水、電解質失衡、免疫功能下降、腎功能下降等問題，腎功能原本就不好的人，更可能直接進入到洗腎。影響全身健康，或危害生命安全。

常常腹瀉習慣了，沒關係？醫指4可能，早檢查防腸癌。

若是腹瀉不知不覺已經成了日常，別真的認為「已經習慣了，沒關係。」曾國枝醫師表示，前述提到急性腹瀉的原因，一般而言不會超過到一個月之久，超過一個月通常是有腸道功能的問題存在。

最常見原因之一：腸躁症

曾國枝醫師說明，腸躁症是慢性腹瀉最常見的原因之一，和體質有關，除了排便型態改變、腹瀉，也常會伴隨腹脹、腹痛等不適，若達三個月便符合標準。細問之下，通常患者會有容易緊張、焦慮、生活壓力龐大等情況。

腸癌和腸躁症很像：

民眾最擔心的腸癌，症狀也和腸躁症非常相似。腸癌也會出現排便型態改變，可能以便秘或腹瀉交替呈現，時間也常一久就過三個月甚至更久。其他不明顯症狀則可如不明體重減輕、裡急後重，以及頭暈、疲倦等貧血症狀，甚或血便。

也可能胰臟出問題？腸道發炎？

慢性腹瀉也可再往慢性胰臟炎，或是克隆氏症、潰瘍性結腸炎等發炎性腸道疾病等方向進行檢查，這些也多會造成慢性腹瀉。若檢查確認皆無礙，便可較放心的往腸躁症方向治療。

為避免誤判，還是建議檢查：

為避免將腸癌誤認為腸躁症或其他問題，除了提醒民眾發現腹瀉太久應早點檢查，醫師也表示，即便病人的症狀推斷可能為腸躁症，也還是會再建議做更進一步的檢查確認，包括糞便潛血檢查、大腸鏡兩項腸癌檢查，以排除腸癌這最嚴重的風險。

腹瀉期間注意飲食營養均衡，後續還是得定期檢查防腸癌。

腹瀉期間怎麼吃？

腹瀉多會忌口，只吃粥或白吐司等等，曾國枝醫師則表示，其實飲食可照舊，不過要以清淡為原則，除了多喝水之外，蔬果、澱粉、蛋白質等都還是建議要吃，要避免的是太油、太鹹、太甜、太辣、重口味等。原因在於還是得維持營養均衡，以利身體健康運作，該避免的是對身體帶來負擔的食物。

還是要避免腸癌悄悄出沒：

曾國枝醫師提醒，腹瀉雖然一般而言是小問題，但不論是急性或慢性還是都得為自己的健康把關。急性腹瀉時間太久或出現異常症狀盡早檢查，慢性腹瀉檢查出原因後，若無腸癌，後續還是一樣建議定期做糞便潛血檢查或大腸鏡檢查，以確保腸癌沒有悄悄出沒。養成良好習慣，更有助減緩腹瀉症狀，也助身體健康。

本文經授權轉自：今健康《腹瀉怎麼辦？習慣了沒關係？醫指常見原因，早檢查有助預防腸癌。》