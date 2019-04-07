野菇炒木耳下肚...一家四口暈+吐！　「隱藏版毒菇」惹禍

▲有毒綠褶菇。（圖／資料照／南投醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

清明連假最後一天，許多民眾都會把握時間到郊外踏青，有時看到野生菇蕈，也會順手採回家烹煮，食藥署提醒，野菇有強弱不一的天然毒性，若不慎誤食，可能會引發中毒症狀。去年就有6位民眾誤採綠褶菇烹煮，結果出現噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀，提醒民眾到郊外應遵守「不採不食」原則，以免危害身體健康。

食藥署研檢組科長林澤揚表示，107年的2例中毒分別發生在台中市與澎湖縣，6月台中市2位民眾回家途中採集路邊野菇，回家烹煮食用後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀；9月澎湖縣1家4口食用戶外採摘之野菇炒木耳，食用後出現頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。經以分子生物鑑別檢驗後，確認皆為有毒「綠褶菇」。

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林澤揚提到，「綠褶菇」屬中至大型菇菌，菌蓋呈半球形平展可至寬20公分，為有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，長在地面上，容易與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇混淆，屬容易被誤判的毒菇。不同點在於綠褶菇菌褶初期為白色，成熟後逐漸轉為灰綠色，誤食後1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

台灣每年幾乎都會發生民眾採食野菇引起食品中毒的案例，食藥署再次呼籲，民眾切勿食用來路不明的菇類，以免因逞一時口腹之慾，造成身體健康上無法挽回的傷害。若民眾因食用不明菇類出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

▲可食用的白色雨傘菇、雞肉絲菇。（圖／食藥署提供）