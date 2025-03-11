日女染麻疹來台搭捷運、逛夜市　北市衛生局籲健康監測到3／22

▲日本麻疹個案在台期間曾到寧夏夜市。（圖／記者項瀚攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部疾管署今（11）日公布1名境外移入麻疹病例，其可傳染期曾有台北市活動足跡。台北市政府衛生局表示，個案3月2日自大阪入境，3月4日出境，期間曾搭乘機場捷運、台北捷運及965台灣好行公車往返士林夜市、寧夏夜市及新北市九份，與麻疹確診者足跡重疊者，要進行自我健康監測至3月22日。

北市衛生局疾管科科長張惠美說明，麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本20多歲女性麻疹個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）

張惠美提醒，接觸者與麻疹確定病例暴露於同一空間或密切接觸後應自主健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心（衛生所）協助安排就醫。

北市衛生局呼籲，民眾應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如實有必要前往，設籍台北市的市民可於出發前帶幼兒至台北市立聯合醫院十二區院外門診部，由北市衛生局補助接種1劑MMR疫苗，但滿12個月後仍須按時程分別於滿1歲及滿5歲各完成1劑公費MMR疫苗接種，返國後則進行自主健康管理18天。

