影／WHA不只8國挺！　陳時中：部分國家對中國干涉有微詞

記者嚴云岑／台北報導

世界衛生大會（WHA）將於5月下旬於瑞士日內瓦舉行，WHO日前放話，沒有「兩岸理解（cross-strait understanding）」，不用期待台灣會取得WHA入場券，衛福部長陳時中今（7）日出席世界衛生日健走活動時，再次聲明參與決心，表示只要一步步往前走，把能力貢獻出來，一定會得到國際社會支持，「雖然遠，我們還是要走。」

▲WHA不只8國挺！陳時中：部分國家對中國干涉有微詞。（圖／記者嚴云岑攝）

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每年4月7日為世界衛生組織訂定的「世界衛生日」，今年主題為「全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）」，彰顯全民健康平等價值。台灣將同步響應WHA 5月19日辦理的「說到做到」活動，在世界衛生日上午9點，在台北市大安森林公園舉辦「全民集萬步，走入WHA！」活動，表達全民參與決心。

▲衛福部舉辦「全民集萬步，走入WHA！」活動。（圖／記者嚴云岑攝）

台灣已經2年未獲邀參與WHA，衛福部長陳時中致詞時表示，台灣與WHA距離遙遠，「我們努力了好幾年，都無法進到WHA參與業務」，台灣至日內瓦距離為9682公里，換算步數約2400萬步，但只要大家齊心協力，「台灣有2300萬人，每人走一步就到了」。

陳時中提到，台灣健康防治有成，從三高防治、營養計畫都有不錯的成果。全民健保囊括大小疾病，且也盡量讓保費合理化；近日全世界流行的麻疹，鄰近國家都有上千病例，但台灣卻控制良好，不是台灣人抵抗力強，而是防疫成功與疫苗普及，就算周遭發生問題，也能守住最後一線健康。

▲衛福部拼出參與WHA拼圖。（圖／記者嚴云岑攝）

台灣在健康促進上，也做到減緩失能失智，今年病人自主權利法上路，也讓民眾從出生到死亡都被覆蓋，希望能走2400萬步，將人民健康觀念傳遞到全世界。

WHO執委會（EB）年初開會時，海地、巴拉圭、史瓦帝尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜、美國、日本及索羅門群島等8國紛紛替台灣仗義執言，肯定台灣在國際醫衛及防疫合作貢獻，陳時中上午接受媒體堵訪時也透露，今年有許多非理念相近的國家也認為WHA對中國干涉屈服，喪失基本健康人權意義，「有很多微詞都出來了」，台灣只要一步步往前走，一定能得到國際社會支持。

▲衛福部請來健身教練教做健身操。（圖／記者嚴云岑攝）

▲許多衛福部單位也來擺攤。（圖／記者嚴云岑攝）