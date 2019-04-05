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輪狀病毒無特效藥「一定要打疫苗」　北市接種補助最高5700元

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▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,打針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,口服疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲嬰兒出生滿6週即可口服接種輪狀病毒疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

輪狀病毒是全球幼兒嚴重腹瀉最常見的原因之一，台灣6歲以下的幼兒，有98%曾感染輪狀病毒，最好的預防方法就是解種疫苗，但目前輪狀疫苗仍需自費，台北市衛生局也針對低收入戶、罕見疾病、重大傷病或社會局認定特殊處遇個案則全額補助疫苗費用，最高補助5,700元。

衛生局疾病管制科歐佳齡科長指出，輪狀病毒傳染力極強，且病程可長達10天，嚴重時可能引發脫水而導致死亡，治療輪狀病毒感染目前沒有特效藥，只能採多補充水份及電解質等支持性療法，因此接種疫苗，仍是最有效的預防方式。

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一般來說，嬰兒出生滿6週即可口服接種輪狀病毒疫苗，依疫苗廠牌不同最晚接種年齡為24或32週。歐佳齡說，輪狀病毒疫苗補助開辦以來至108年2月底止，已有近4萬名嬰幼兒獲補助接種，共計接種近8萬2,000劑，107年補助涵蓋率達75.7%，合約醫療院所接種服務據點，也由開辦初期的86家新增至118家。

歐佳齡強調，輪狀病毒疫苗仿單規定接種時程較短，符合補助資格的嬰幼兒家長，要儘速攜帶台北市兒童醫療補助證、兒童健康手冊及健保卡，按時至「台北市輪狀病毒疫苗補助特約醫療院所」接種，把握補助接種期程，建議可和其他常規疫苗（如五合一疫苗）一起接種。

另外，針對因故先行自付疫苗費用的補助對象，也設有退費機制，可於接種日起7個工作日內，持就醫收據正本、補助證、兒童健康手冊及健保卡至接種院所辦理退費，超過7日可於接種日後6個月內備相關文件逕送、郵寄至衛生局疾管科或至12區健康服務中心辦理退費申請。

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