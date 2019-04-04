被咬一口致死率60%！清明掃墓防「恙蟲」偷襲...做好這3件事

▲被恙蟲叮咬會出現無痛性焦痂，死亡率高達60%。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

清明連假正是「恙蟲」孳生的旺季！新北市衛生局提醒，若不幸遭帶有立克次體的恙蟎叮咬感染，會出現高燒、淋巴結腫大等症狀，死亡率更高達60%，因此在掃墓和郊外踏青時，務必做好「防恙3招」，包括「穿著淺色長袖衣褲、塗抹防蚊藥劑、離開草叢後儘快沐浴換衣」。

新北市衛生局疾病管制科科長許玉芬指出，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，主要流行於夏季，約自4月開始出現，5月進入流行季，6至7月達高峰，感染場域以山區及草叢為主，而今（108）年截至3月29日，新北市共有3例恙蟲病確診病例，且多曾有山區、草叢等活動史。

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▲清明節掃墓或外出踏青，一定要穿著長袖衣褲。（圖／資料照／新北市政府）

若遭帶有立克次體的恙蟎叮咬感染，經過約9至12天的潛伏期，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約一週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處通常會出現無痛性焦痂，死亡率高達60%。

許玉芬提醒，恙蟲病是經由恙蟎叮咬而感染，恙蟎常停留在草叢中，伺機攀附到動物或人體上，因此掃墓和外出踏青時，務必穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑（含DEET成份，須依說明書使用方法使用），為避免恙蟎攀附衣物而叮咬人體，離開草叢後應儘快沐浴且換洗全部衣物。