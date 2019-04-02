忽視「子宮內膜異位症」慘變卵巢癌　醫曝3案例：有人生完就化療

▲台北醫學大學附設醫院婦產部部長劉偉民。（圖／記者趙于婷攝）

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子宮內膜異位症小心卵巢癌上身！台北醫學大學附設醫院婦產部部長劉偉民在臉書po文指出，兩週內門診就遇到三起疑似確診卵巢癌的案例，其中一名是長期經痛患有子宮內膜異位瘤，但長達6年沒追蹤，直到懷孕5周，才疑似發現以惡化成卵巢癌，另一名更是生完產就進入化療。

劉偉民指出，近期遇到的3名病患，除了案例一是懷孕才疑似發現之外，另外兩名是做試管嬰兒，在手術中都確診卵巢癌，案例二患者長期有卵巢子宮內膜異位瘤，但因沒特別不適，就不以為意，直到做試管嬰兒才發現，在一月生產，三月就手術切除卵巢瘤，更確定已是第三期，因此才剛生產完沒多久，就馬上進入化療。

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而案例三則是在做試管嬰兒的過程中，發現疑似卵巢子宮內膜異位瘤，手術後証實卵巢癌第一期，因為都是明亮細胞癌，屬於高度惡性，因此只能先進行化療，再嘗試懷孕。

▲台灣女性卵巢癌發生率20年來增加2倍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

劉偉民進一步說明，根據統計，卵巢癌已經是世界上女性常見癌症第8名，而在台灣更是排名第2，卵巢癌在台灣發生率20年來增加2倍，近5成發現已是晚期，且病程變化快、易復發，是女性致命癌症之一。

子宮內膜異位症和異位瘤都有潛在卵巢癌的可能！劉偉民說，疾病年輕化和家族史、抽菸、多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位症有關，且普遍人對於卵巢癌的認識度不足，臨床上不少年輕女性因腹痛才確診癌症，有3成患者都是透過轉診或手術其他疾病時，才意外發現。

劉偉民提醒，有子宮內膜異位症、子宮內膜異位瘤（巧克力囊腫）等患者要定期追蹤之外，若在過去一年內出現腹痛、腹脹、易飽足、頻尿急尿感等情形，一定要盡速就醫。