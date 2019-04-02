她砸錢做全口植牙...4年後假牙狂搖　醫揭「關鍵原因」：白花錢了

▲醫師提醒，植牙並不是一勞永逸，還是需要定期回診。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名55歲徐女士4年前做完植牙全口重建後，直到2年前吃東西牙齒會晃動才緊急回診，醫師檢查發現，徐女士已罹患植體周圍炎，造成人工牙根鬆動脫落，又重新耗時2年做治療。醫師提醒，很多民眾認為植牙是一勞永逸，該患者做完植牙，長達4年沒回診，再加上照顧不良，才會引發植體周圍炎。

收治該病例的台北慈濟醫院牙科醫師宋旻怡指出，牙周病、牙裂、牙齒斷裂、牙根斷裂都是常見的缺牙原因，若遲遲沒有重建假牙，就會造成旁邊牙齒移動，時間一久，就會增加填補難度，而植牙、假牙都是以人工治療的方式取代缺牙，需看患者自身條件、費用、治療時間的考量來決定，沒有一勞永逸的方式。

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▲紅圈處為植體周圍炎的齒槽骨，造成人工牙根鬆動。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

宋旻怡進一步提到，以植牙為例，這是一種以置放人工牙根，再接上假牙取代原本牙齒，但植牙也會有牙周病，也就是該名案例發生的「植體周圍炎」。她強調，根據文獻統計，植牙成功率約95-98%，但真正成功與否取決於術後照顧，若未確實清潔口腔，就有牙周病發作的可能，必須勤刷牙，將口腔內細菌降至最低。

宋旻怡提醒，植牙後一定要做「確實清潔口腔、少吃堅硬食物、定期回診、穩定控制糖尿病」4大保健，因為血糖控制不佳，會促進牙周組織發炎反應，使牙周病感染情形惡化，進而影響植牙牙根穩定性。此外，其他慢性病如高血壓、自體免疫等慢性疾病患者，也必須密切的控制追蹤。