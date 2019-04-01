綠島醫師只有1個！遭公審...曝「人力大黑洞」　義大醫院4月起駐診

▲台東綠島鄉衛生所。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者趙于婷／台北報導

台東綠島一位媽媽帶額頭流血的女兒到衛生所就醫，但碰巧遇上休息時間，讓外界再度看見偏鄉醫事人員短缺問題。對此，衛福部也在今（1）日表示，綠島鄉衛生所今年3月開始共編制4名醫師，現行執業2名，台東縣衛生局已招聘2名醫生，目前在商調中，另外，義大醫院4月起也會派2名醫師支援駐診。

該名媽媽29日在臉書公開社團「就是愛綠島」發文表示，女兒在家跌倒撞上桌腳，導致額頭流血，立刻帶女兒到綠島衛生所掛急診，但因為正值休息時間，讓該名媽媽氣得在臉書大罵。對於在偏鄉服務的醫師遭到公審，台大婦產科醫師施景中也直接在臉書聲援「全綠島只有一個醫生，一周7天24小時待命，難道醫師不是人？就算超人也會垮掉。」

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▲該名媽媽在臉書寫下就醫經過。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）



針對醫事人員短缺一事，衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，綠島鄉衛生所在2018年原編制2位醫師，但因為其中一位醫師8月服務期滿，因此之後也協調他院醫師支援，從2018年8月起到2019年3月由綠島衛生所2位實習醫師輪值，台東馬偕醫院也在假日派專科醫師支援。

蔡淑鳳強調，今年4月義大醫院也會協助派出2名專科醫師支援駐診，台東縣衛生局也已招聘2名醫師，而為充實離島醫療人力，也擴大招生培育「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，108學年度預計招166名公費醫事相關科系學生，包含50名醫學系、27名牙醫學系、73名護理學系，也放寬台東縣籍可一同報考。