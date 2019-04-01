小一入學前先挨「3針常規疫苗」　北市大安區接種率不到5成

▲衛生局提醒，小一新鮮人要在入學前完成滿5歲常規疫苗接種。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據全國性預防接種資訊管理系統資料顯示，107年度台北市入學世代3針疫苗完成接種率93.38%，但台北市大安區疫苗滿5歲常規疫苗接種全數完成率，截至今（108）年3月止僅48.02%，推估設籍大安區的小朋友約近2¸000名未完成疫苗注射。衛生局呼籲，該區101/9/2至102/9/1出生小朋友，要在6/30前完成滿5歲3劑疫苗接種。

台北市立聯合醫院仁愛院區家醫科主任陳芳君表示，嬰幼兒感染麻疹時，會因重覆感染而產生中耳炎、肺炎與腦炎等併發症，近年甚至出現感染日本腦炎而致死個案，目前接種疫苗為有效預防傳染病的方法。

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幼兒園及校園都是幼童互動頻繁的密集場域，易導致疾病傳染。陳芳君說，學童應於國小開學前完成3劑疫苗接種，分別為「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗（DTaP-IPV）單1劑」、「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）第2劑」及「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗1劑」。

大安區健康服務中心主任楊明娟提醒，家長應儘速帶小朋友並攜帶兒童健康手冊及健保卡，至北市合約醫療院所及12區健康服務中心院外門診部完成相關疫苗施打，該中心也同步在今（1）日發送大安區入小學幼兒接種通知明信片，提醒家長及幼兒接種疫苗及活動方案，只要完成接種，就可體驗扭蛋轉轉樂兌換小禮物，限量1,200份，送完為止。

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