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5寶爸「三度罹癌」氣切...用盡全力吐「最大心願」：想帶兒去遊樂園

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陽光基金會守護口腔癌病友計劃。（圖／基金會提供）

▲高大哥罹患口腔癌，但心繫5名幼子，期盼有天可以帶他們去遊樂園。（圖／陽光基金會提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名44歲高大哥因罹患口腔癌第四期氣切，每隔二、三小時就得使用抽痰機，難以遠行，心繫5名年幼子女的他，正三度抗癌，同時在住家附近的工地兼差，近期遇到社工探訪時，高大哥雖無法言語，但仍努力用氣音一字一句說出「希望陪伴5個孩子的時間能長一點、最大的願望就是可以帶孩子們去遊樂園。」

高大哥早年開聯結車養家，長子出生後身兼奶爸，經常帶著尿片、奶瓶帶老大上工，直到老三出生，有感早出晚歸無法參與孩子成長過程，便改行當鐵工，妻子也打三份工分擔家計，但高大哥無預警在兩年前病倒，確診罹癌時，妻子腹中已懷了老五。

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陽光基金會守護口腔癌病友計劃。（圖／基金會提供）

▲高大哥目前在住家附近工地兼差養家。

高大哥一家是陽光基金會「守護口腔癌病友」服務計畫受助家庭之一。日前社工探訪剛做完化療的高大哥，社工怡安提到，身體虛弱的高大哥正從建築工地代班回家，他因取腳皮補臉部缺損，術後四肢乏力，在治療師協助居家復健下，手腳已變得較有力氣，現在在住家附近工地兼差養家。

社工怡安繼續感慨說道，罹患口腔癌四期的高大哥因氣切，每隔二、三小時就得使用抽痰機，不僅無法言語，更難以遠行，如今已經是第三度抗癌、努力治療，希望早日拔掉氣切管，只為了實現「帶孩子們去遊樂園的心願。」

口腔癌病友除需面對病魔威脅，還得面臨頭頸因開刀缺損造成的口齒不清、進食困難，以及經濟、心理、復健等壓力。陽光基金會呼籲，今年「守護口腔癌病友」服務計畫，需要大眾伸援，相關資訊可至陽光基金會網站查詢。

關鍵字： 口腔癌 氣切 陽光基金會 守護口腔癌病友
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