「莫名皮膚癢」竟是肝癌...他抓到手腳爆血　醫曝關鍵因素！

▲皮膚搔癢不一定是皮膚病，也有可能是肝臟問題引起。（圖台中慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

皮膚癢一定是皮膚病？小心是身體出大事了！一名73歲老翁突不明原因全身搔癢，自己抓到四肢流血結痂，連腳都腫起來，四處求醫、自費買高價藥物，卻沒有改善，最後經腹部超音波檢查發現，竟然是「肝癌」引發的皮膚癢症狀。醫師提醒，皮膚癢不一定是皮膚病，可能是肝臟出現問題，特別是有慢性肝病病人，若發生全身性搔癢，一定要特別警覺。

收治該病例的台中慈濟醫院腸胃內科林志明醫師指出，肝癌以皮膚癢的方式表現比較特別，也容易讓病人與家屬誤以為是皮膚病、工作勞累產生的倦怠不適，或是掛錯科別，結果一直拖延到肝癌後期，已發生肝脾腫大、腹水、黃疸及水腫等症狀，才到醫院就診。

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▲台中慈濟醫院腸胃內科林志明醫師。

林志明解釋，正常生理機能中，肝臟主要是製造膽汁，由肝細胞分泌到膽管，膽汁匯集後通常先存在膽囊裡面，需要幫助消化時，再將膽汁排入十二指腸，但如果肝臟、膽或胰臟因為發炎、腫瘤或服用藥物等原因，造成膽管阻塞、膽汁鬱積、排泄不順，這些膽汁就會跟著血液全身跑，累積在皮膚上呈現搔癢等症狀。

林志明強調，這種肝腫瘤產生的搔癢，通常是全身性搔癢，合併出現青、黃的皮膚病變，既不是皮膚疹也沒有病灶。他提醒，如果本身有慢性肝病病史，出現全身搔癢、臉色發黃等症狀時就更要提高警覺，儘早就醫，如服用不明中草藥也要告知，讓醫師做適當的診斷及治療。