ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

「莫名皮膚癢」竟是肝癌...他抓到手腳爆血　醫曝關鍵因素！

ETtoday健康雲

肝癌引發皮膚癢。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲皮膚搔癢不一定是皮膚病，也有可能是肝臟問題引起。（圖台中慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

皮膚癢一定是皮膚病？小心是身體出大事了！一名73歲老翁突不明原因全身搔癢，自己抓到四肢流血結痂，連腳都腫起來，四處求醫、自費買高價藥物，卻沒有改善，最後經腹部超音波檢查發現，竟然是「肝癌」引發的皮膚癢症狀。醫師提醒，皮膚癢不一定是皮膚病，可能是肝臟出現問題，特別是有慢性肝病病人，若發生全身性搔癢，一定要特別警覺。

收治該病例的台中慈濟醫院腸胃內科林志明醫師指出，肝癌以皮膚癢的方式表現比較特別，也容易讓病人與家屬誤以為是皮膚病、工作勞累產生的倦怠不適，或是掛錯科別，結果一直拖延到肝癌後期，已發生肝脾腫大、腹水、黃疸及水腫等症狀，才到醫院就診。

請繼續往下閱讀...

肝癌引發皮膚癢。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲台中慈濟醫院腸胃內科林志明醫師。

林志明解釋，正常生理機能中，肝臟主要是製造膽汁，由肝細胞分泌到膽管，膽汁匯集後通常先存在膽囊裡面，需要幫助消化時，再將膽汁排入十二指腸，但如果肝臟、膽或胰臟因為發炎、腫瘤或服用藥物等原因，造成膽管阻塞、膽汁鬱積、排泄不順，這些膽汁就會跟著血液全身跑，累積在皮膚上呈現搔癢等症狀。

林志明強調，這種肝腫瘤產生的搔癢，通常是全身性搔癢，合併出現青、黃的皮膚病變，既不是皮膚疹也沒有病灶。他提醒，如果本身有慢性肝病病史，出現全身搔癢、臉色發黃等症狀時就更要提高警覺，儘早就醫，如服用不明中草藥也要告知，讓醫師做適當的診斷及治療。

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

關鍵字： 皮膚癢 肝臟 肝癌 慢性肝病
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

她砸錢做全口植牙...4年後假牙狂搖　醫揭「關鍵原因」：白花錢了

吃全素會「鐵」不足！營養師曝3大原因「女性增貧血風險」

綠島醫師只有1個！遭公審...曝「人力大黑洞」　義大醫院4月起駐診

被咬一口致死率60%！清明掃墓防「恙蟲」偷襲...做好這3件事

小一入學前先挨「3針常規疫苗」　北市大安區接種率不到5成

5寶爸「三度罹癌」氣切...用盡全力吐「最大心願」：想帶兒去遊樂園

忽視「子宮內膜異位症」慘變卵巢癌　醫曝3案例：有人生完就化療

輪狀病毒無特效藥「一定要打疫苗」　北市接種補助最高5700元

「莫名皮膚癢」竟是肝癌...他抓到手腳爆血　醫曝關鍵因素！

鬆了想拉皮！2寶媽求醫「重整私密處」　還嬌嗔：就照你尺寸做...

讀者迴響

回到最上面