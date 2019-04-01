清明節吃潤餅會胖、血糖也飆升？　營養師教你這樣吃

▲潤餅也可以健康吃？（影、圖／營養師有樺要說 提供）

記者陳奕樵／綜合報導

清明節是不是很想大口吃潤餅呢？營養師簡鈺樺今天要來教大家吃潤餅要怎麼吃才能沒有熱量負擔，擔心血糖飆升的人也可以放心吃！

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1. 潤餅皮建議吃幾片？

一片潤餅皮的澱粉約為1/4碗白飯的量，擔心餅皮破掉，習慣吃2片潤餅皮的人也沒關係。有些人會把潤餅當點心，因此簡鈺樺就建議，主食的飯類或麵食澱粉只能吃半碗，尤其是有血糖疾病的患者，更需要嚴格控管澱粉的攝取。

▲營養師建議吃潤餅時，花生粉以一匙為上限。（圖／取自圖庫Shutterstock）



2. 花生粉和糖霜建議加幾匙？

只添加「單純的花生粉」是最好的選擇！沾有糖霜的花生粉只會提高熱量，沒有營養價值，血糖也容易飆高。花生粉是不錯的油脂種類，將攝取量控制在半湯匙到一湯匙之間，對身體有益。不過我們也要注意，一湯匙的花生粉熱量將近45大卡，不宜再多吃！血糖患者如果食用過多的花生粉，就等於攝取過多的油脂，會有「延遲性血糖升高」的症狀。

3. 潤餅內的蔬菜要吃多少？

高麗菜、蘿蔔絲、豆芽菜、小黃瓜、芹菜等都是成為潤餅餡料不錯的選擇，覺得潤餅餡料太滿不好下嚥的人，簡鈺樺也建議大家可以在吃潤餅時，旁邊搭配一盤「燙青菜」。

▲用鮮蝦替代潤餅裡的肉類營養零負擔。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4. 蛋白質餡料如何選擇？

蛋皮、豬肉、豆乾都是不錯的蛋白質來源，豬肉要選取油花較少的豬瘦肉，紅糟肉和肉鬆這些較油膩的肉類，營養師則建議改用鮮蝦或雞胸肉來代替，營養且零負擔！

遵循上面的潤餅食用方法，不必再擔心熱量會爆表，患有血糖疾病的血友們，血糖也不會再一直往上飆！