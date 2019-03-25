吃油也能減肥！飯前「咬堅果1000下」超驚人好處曝光

▲攝取良好的油脂和澱粉一起食用，可以增加飽足感。（圖／取自Pixabay免費圖庫 ）



文／蔡凱宙



以前的人常用豬油拌飯，其實這也是一種加油燃脂的概念，我們不妨拿來運用。飯量不用太多，約半碗或四分之一碗，一樣每一口都咀嚼很多下，脂肪和澱粉一起吃的狀態下，很快會有飽足感。自己在家不方便煮的話，外面賣的滷肉飯也是一樣的原理，可以試試看。

減肥的人如果想要減少餐數的話，可以減少一餐，一天吃兩餐，不要只吃一餐。一天吃一餐容易造成低血糖，會感到更餓，沒有飽足感，一旦沒有飽足感，身體反而會因此更勤勞地累積脂肪，減肥不但不會成功，身體也會變壞。

積口水，神奇堅果咀嚼法

既然餐前最好先吃油，那麼應該吃哪一種油呢？我挑選的是堅果的油，如腰果、核桃、杏仁等，方法是在飯前先吃十顆，但須一顆一顆吃，一次只吃一顆，並咀嚼一百下才吞下去，要像嚼口香糖般不斷地嚼，並不時攪動它，十顆吃下來等於共咀嚼一千下，這時副交感神經也會跟著活絡起來。

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▲飯前咀嚼堅果能降低壓力，還有助於消化。（圖／免費圖庫Pixabay）

等吃正餐的時候，每一口最少要嚼三十下再吞下去。建議可用一個小碗，把飯、配菜都一起放在碗裡，然後每一口含有飯跟菜，開始咀嚼，可以右邊五下、左邊五下、中間十下；然後整個嘴巴一起嚼十下，最後攪動一下，再右邊五下、左邊五下、中間十下，這樣就是三十下了。大概五或十分鐘，就會有飽足感了。

這是一個讓副交感神經提升的方法，提升副交感神經有助於幫助消化。當我們在工作的時候，通常壓力較大，精神緊張，彷彿在打仗，壓力荷爾蒙會很高。等到要吃飯的時候，壓力還處於一樣高漲的狀態，便會影響消化，久而久之產生很多毛病，此時運用咀嚼，可以活化副交感神經，降低壓力，幫助消化，讓你健健康康地進餐。有了堅果咀嚼法，當你很餓想吃宵夜時，不妨拿出兩三顆堅果，嚼一百下，很快就有飽足感。