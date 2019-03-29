別再挑食不吃它！想減肥持續吃1周　比節食運動有用

▲吃「洋蔥」好處多，不只抗癌、改善貧血還能助於減肥。（圖／翻攝自pixabay,foodfact網站）

生活中心／綜合報導

每天都喊著「想減肥」，但卻越減越肥！常會抱怨自己連喝個水都胖，平常認真節食、積極運動、吃減肥藥等，試了這麼多方法根本沒用！市面上減肥方法百百種，不如找個健康簡單的方式，舉例洋蔥來說，除了助於減肥，對身體也有很大幫助。

1.減肥作用：

洋蔥本身具有提神、降血壓、預防糖尿病、改善消化不良等作用，也含有蛋白質、粗纖維以及維生素，所以洋蔥還具有減肥作用！其實洋蔥屬於粗纖維食物，有清腸排毒的作用，所以吃洋蔥減肥的同時，也能美白肌膚，清除臉上的斑點！

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2.排毒作用：

洋蔥中含有植物殺菌素，也有很強的殺菌作用，能夠吸收我們體內的有毒金屬元素。

3.預防心臟病

洋蔥內有豐富的黃酮類天然化學抗氧化劑，能夠幫助我們保護心臟，預防心臟病的發生。

4.改善便秘

洋蔥的硫磺成分能促進腸蠕動，豐富的可溶性食物纖維能刺激腸道，使腸胃運動更旺盛，低聚醣也能抵製腸內壞菌繁殖，幫助我們改善便秘狀況。

▲洋蔥含有多種抗癌成分，維生素Ｂ群和硒能增加抗體，含硫化合物、槲皮素等類黃酮物質可抑制癌細胞，可善加食用以增強抗癌免疫力。（圖／翻攝自pixabay）

5.降低血糖

洋蔥具有降血糖的作用，而且它不會引起低血糖，是一個比較好的抗糖尿的食品。

6.預防癌症

洋蔥吃的越多，得胃癌的機率就越低，因為洋蔥中含有山奈酚和斛皮黃酮等成分，可以阻止癌細胞的形成，從而防止胃癌的形成。

7.預防骨質疏鬆

洋蔥中含有的物質有類似雌激素的作用，多吃洋蔥可以幫助我們有效預防骨質疏鬆。平時可以多吃炒洋蔥可以補鈣，配合著豆類、肉類一起吃效果更加明顯。

8.改善膚質

洋蔥中含有的穀胱甘肽（主要由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸所合成）能抑製黑色素的生成，對濕疹、皮膚炎、蕁麻疹或肝斑等都有改善作用，多吃洋蔥還可以幫助美白喔！

9.改善眼睛疲勞

根據上述的洋蔥含有的穀胱甘肽，可幫助我們改善眼睛的疲勞狀況、保護眼睛，緩解眼睛模糊的情況！