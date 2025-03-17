體育老師腳扭傷痛3個月！竟是「韌帶斷裂」癒合不良

▲醫師提醒，腳踝扭傷分三級，嚴重可能是韌帶斷裂。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

35歲的小豪（化名）是一名熱愛籃球的體育老師，近期在訓練中不慎扭傷右腳踝，原以為只是輕微扭傷，未料疼痛持續三個月之久，影響日常行走，嘗試多方求診與物理治療，卻未見改善，就醫檢查才發現是「前距腓韌帶斷裂」且癒合不良，導致腳踝穩定性受損，需要進行微創修復手術。

萬芳醫院骨科醫師陳建樺說明，腳踝扭傷依嚴重程度可分為三級，一級扭傷為韌帶輕微拉傷，腫脹與疼痛輕微，關節仍維持穩定；二級扭傷為韌帶部分撕裂，腫脹與疼痛加劇，關節活動受限，行走時會感到疼痛；三級扭傷則是最為嚴重的韌帶完全斷裂，關節不穩，甚至可能伴隨骨骼移位，恢復期較長，部分病人需手術治療，小豪的情況屬於最嚴重的三級扭傷，且因長時間未接受適當治療，導致韌帶未能順利癒合，增加慢性踝關節不穩的風險。

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▲萬芳醫院陳建樺醫師。（圖／萬芳醫院提供）

對於像小豪這類活動量高的病人，單靠保守治療難以恢復足夠的關節穩定度，因此經評估後，建議進行微創前距腓韌帶修復重建手術，以恢復關節穩定度並降低未來扭傷的風險。陳建樺說，該個案術後需穿戴固定護具，並依循復健計畫逐步恢復腳踝功能。

陳建樺提醒，運動前充分暖身及選擇合適的運動鞋至關重要，能有效降低運動傷害的發生率，若不慎扭傷，應密切觀察疼痛情況，切勿立即嘗試傳統民俗療法如推拿或針灸，以免錯失黃金治療期，此外，當症狀稍有緩解時，切勿急於恢復運動，以免引發二次傷害，建議長期踝關節不適的病人，應盡早尋求專業醫師診治，以確保腳踝功能的完整恢復。