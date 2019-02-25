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減肥免餓肚子！專家揭曉「10大甩肉食物」...你都吃哪個？

點評:蘋果醋真的很厲害耶～
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▲▼減肥,肚皮,小腹,健身,飢餓,飲食,節食。（圖／翻攝自pixabay）
▲減肥光是靠節食根本沒用，還需要攝取足夠的熱量和營養素，這樣才能瘦的健康。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導

一說到減肥，大家就會像發了瘋般限制所有食物的攝取量，但你知道嗎？就算想要減肥，也還是要記得攝取足夠的卡路里和營養素，這樣才有辦法瘦的健康。對此，國外網站《Indiatimes》就列出能夠燃燒脂肪的10種食物，其中鮭魚和蘋果醋都上榜，只要你能少吃一些地雷、多吃某些東西，讓飲食均衡，相信很快就可以看見減肥的效果！

以下為10種能夠燃燒脂肪的食物：

1.脂肪魚

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鮭魚、金槍魚和鯖魚等等脂肪魚都是減肥的最佳選擇，因為脂肪魚含有ω－3脂肪酸，已經有研究發現，ω－3脂肪酸可以減少炎症和降低心臟病發生的機率；此外，魚肉也是幫助建立肌肉的好幫手。

2.咖啡

很多人每天早上一定都要喝杯咖啡吊住精神，但是因為咖啡含有咖啡因，所以建議還是要根據自己的身體狀況，決定一天到底要喝多少咖啡，才不會反而害自己晚上睡不著。

至於咖啡對於減肥的功效，《Indiatimes》認為，喝咖啡有助於燃燒脂肪，進而幫助減輕體重；另外，攝取咖啡因也會提升情緒和注意力。

▲黑咖啡,喝咖啡,方糖,糖,咖啡加糖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲喝咖啡不僅能提神，還可以燃燒脂肪、減輕體重。

3.雞蛋

雞蛋對於心臟健康來說相當有益，卻有很多人卻因為害怕高膽固醇而避免吃蛋黃，但是整顆雞蛋實際上保護了心臟健康，而且還是一個殺手級的減肥食品。此外，吃蛋能夠長時間維持飽足感，讓你減少對於垃圾食品的渴望。

4.椰子油

椰子油不僅可以促進新陳代謝，還具有抑制食慾和燃燒脂肪的特性。若是你能在日常飲食中加入一些椰子油，就能以最大限度燃燒脂肪。

椰子油（圖／翻攝自pixabay）
▲除了可以促進新陳代謝之外，椰子油也具有抑制食慾的效果。

5.綠茶

除了要注意吃進身體的食物之外，其實多喝綠茶也和減肥相關。國外一項研究發現，綠茶有助於降低罹患心臟病或是癌症的風險，而早上喝一杯綠茶也可以調節身體的機能；甚至還有日本研究曾花9年時間調查，結果發現每天喝4杯綠茶就能夠降低罹癌風險40％。

6.蘋果醋

蘋果醋不只可以抑制飢餓感、減少食慾，還能夠調節糖尿病患者的血壓和胰島素水平。另外，根據《邊睡邊瘦！做到「睡前8步驟＝助減肥」...蘋果醋竟是最強隊友》報導指出，如果你可以在睡前喝2湯匙蘋果醋，就可以有效減輕體重。

蘋果醋。（圖／達志／示意圖）
▲睡前喝2湯匙蘋果醋，就能有效減輕體重。（圖／達志／示意圖）

7.辣椒

辣椒可以減少炎症發生的機會，保護人體免受細胞損傷。目前已經有許多研究指出，辣椒有助於維持健康的體重
；如果你能在日常飲食中添加一些辣椒，就能夠減少體內脂肪。

8.優格

希臘優格含有豐富的營養，也是幫助減肥的絕佳食品。國外一項研究發現，高蛋白乳製品可以讓脂肪變少，讓你在運動後能對自己的身材感到滿意；此外，吃優格還能夠維持腸道的健康，降低腸易激綜合症發生的機會。

▲優格,草莓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲吃優格不只能減肥，還可以維持腸道的健康。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

9.糙米

糙米，這種天然全穀物的鉻含量比較高，能夠幫助身體調節糖分；另外，糙米還含有豐富的其他營養素，這對減肥來說非常重要。

10.橄欖油

當你試圖想要減肥時，就請把奶油戒掉，改成橄欖油！因為橄欖油含有豐富的omega－3脂肪酸，不僅能夠讓腸道維持正常功能，對於大腦和人體其他器官也都相當有益。

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

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