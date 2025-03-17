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北區醫學中心掛號費喊漲！邱泰源：醫院管理好盈餘反會增加

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台北區醫院將在第二季實施個別健保總額，但台大醫院和新光醫院皆表示可能要調漲掛號費。對此，衛福部部長邱泰源表示，請大家放心，目前台大和新光並沒有這個計畫，醫院個別總額是深思熟慮的政策，財務制度調整是勢在必行，如果醫院可以管理好，盈餘反而會增加，不會有增加掛號費的問題。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會被稀釋降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，長期下來引發醫界不滿。

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而「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」除台北區第二季實施，其他分區已經在第一季開始運行。邱泰源指出，南區在第一季就先實施該計畫，剛開始確實有陣痛期，大家有點不習慣，例如不要重複檢查，以前沒有財務壓力，大家比較不會落實，但現在有財務壓力，自我管理之下就會落實，現在也做的越來越穩定。

台北區也將在第二季比照南區實施該計畫，但已有醫療院所表示可能要調漲掛號費。邱泰源則回應，健保已經30年了，政府、民間單位和民眾都很重視怎麼永續，在財務制度調整是勢在必行，醫院個別總額部分，南區實施的效益很好，也有很多保護措施，且急重難罕症不會受到影響，這部分給付是額外算，還是一點一元。

邱泰源說，醫院個別總額實施後，加上區域合作就可以形成很好的分級醫療體系，且醫院個別總額是深思熟慮的政策，希望全國醫院共同響應，可以讓醫院財源用在刀口上，如果可以管理好，醫院的盈餘反而會增加，不會有增加掛號費的問題。
 

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關鍵字： 醫院個別總額 個別總額 醫學中心

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