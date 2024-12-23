一堆人頭痛！「發作在4位置」原因大不同　醫：壓力大痛兩側

▲兩側頭痛與壓力有關，不少女生生理期前後也會發生。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著天氣逐漸變冷，引爆一堆人的頭痛問題！中醫師邵禹豪在臨床上相當有感，他表示，頭痛的「所在位置」，對於中醫而言具有重要的鑑別意義，像是若頭頂痛到後腦勺者，要注意保暖；兩側頭痛則與工作壓力有關；前額頭痛必須積極治療鼻子並兼顧好腸胃功能；若是難以描述位置的寒濕頭痛，務必做好保暖、也要顧好腸胃。

中醫師邵禹豪在粉專《中醫師邵禹豪．禹你同行》發文分享各頭痛位置發生原因與對策：

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1.頭頂到後腦勺：又稱「太陽頭痛」，和風寒的關聯性很高，通常肩頸、下背，乃至於大小腿後側，也常會出現大小筋結點。這類人要注意保暖，並避免冷飲與生冷食物。

2.兩側頭痛：又稱「少陽頭痛」，和工作、生活壓力具有高度關聯性，臨床上有不少女生在月經前後會出現該處的疼痛，和氣血的疏通不良有關。這類人要注意壓力管理，切勿讓身體長時間處於高壓狀態。

▲前額頭痛常出自於鼻子問題。（示意圖／ETtoday資料照）

3.前額頭痛：又稱「陽明頭痛」，和胃火有關，在臨床上另一個常見主因在於鼻子，特別是患有過敏性鼻炎的患者，很容易出現前額、眉心的悶痛，治療好鼻病方為首要目標。這類人建議要積極治療鼻子問題，同時兼顧好腸胃功能。

4.寒濕頭痛：其位置難以描述，卻時常合併頭重、頭暈，在濕濕冷冷的天氣也非常常見，是一種因寒濕之氣籠罩在頭部出現的頭痛。這類人建議要做好保暖，同時照顧好腸胃功能。

針對各位置的頭痛，邵禹豪也推薦適用的保健穴位：



－前額頭痛：局部用攢竹穴，位在內眼角上眉心處；遠端用合谷穴，即所謂虎口處。

－後腦勺痛：局部用風池穴，位在後腦枕骨下方凹窩；遠端用後溪穴，位在感情線末端，手掌和手背之間。

－兩側頭痛：局部用率谷穴，位在耳尖直上，約三指寬處；遠端用外關穴，位在手背腕橫紋後三指寬處，在前臂的背面。