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吞嚥困難確診「4期食道癌」　怕工作不保！獨居廚師拒治療

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▲吞東西卡卡示意圖,喉嚨痛。（圖／記者嚴云岑攝）

▲吞嚥困難確診「4期食道癌」怕工作不保！獨居廚師拒治療。（圖／示意圖，非文中當事人／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

54歲的獨居廚師蔡先生，因吞嚥困難就醫，確診食道癌第4期，醫師建議採化療加電療，但他擔心無力負擔醫療費用且無任照顧，拒絕治療。所幸醫院個管師主動發現，啟動團隊介入，更協助與公司溝通保留工作，才讓他中放下心中大石，積極抗癌。

過去癌症病人到大醫院，多是由一位醫師決定所有病人的治療方式，但每位醫師治療標準不一，常讓病患與醫療團隊無所適從。為保證癌友就醫權利，國健署日前公布58家聽過癌症醫療品質認證醫院名單，台大、長庚、北榮等知名醫學中心皆名列在冊，透過完整的督導與監測機制，確保各項醫療服務都符合品質規範。

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▲通過癌症品質認證醫院名單節錄。（圖／國健署提供）

▲通過癌症品質認證醫院名單節錄，完整名單請點此。（圖／國健署提供）

國健署長王英偉表示，癌症診療品質認證規範非常嚴謹，醫院要獲得認證，必須建立有醫學實證的診斷與治療的標準作業流程，包括化學治療、放射線治療及手術等，都必須依照既定標準執行，並制定癌友專屬的治療計畫書。

去年將近9成的癌症病患，都在這些醫院接受治療，藉由醫院及醫護團隊共同努力，癌患5年存活率也從認證認證前的50%提升至57%。

王英偉說，癌症的治療複雜度高，常需要不同科別的配合，癌症品質認證醫院推動10年來，打破過去的模式，整合與癌症相關的科部，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，除了腫瘤個案管理師外，更集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等相關科別組成跨科別的專業團隊，再加上營養師的飲食照護、心理師的心理諮商，以及安寧緩和照護團隊等，讓病人的安全與生活品質更有保障。

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關鍵字： 抗癌健康 食道癌 癌症醫療品質認證醫院 國健署
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