喵喵得尿結石！被3原因害慘啦...你都給主子吃乾or濕食？

圖、文／毛起來 MaoUp

最近總覺得貓主子排尿不太順暢，而且尿裡面還有一點血色，該不會是生病了吧？什麼？你說可能是尿結石導致的？那平常我們可以如何從飲食習慣下手，減緩尿結石的產生呢？快跟著毛起來看下去吧～

喵喵飲食好習慣，尿道結石不要來！

1.少量多餐或任食

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因為尿結石的貓貓尿液偏鹼性，需要穩定尿液的pH值，所以不應該短時間內大量進食，以免短時間內體內糖份起伏太大，影響尿液pH值，建議可以少量多餐或是採用任食制度，讓喵喵的尿液pH值比較緩和穩定。

2.高肉、低鎂主食

喵喵會產生尿結石，其中一個原因就是，吃了含有較多鎂的食物，使尿液偏向鹼性（pH值大於7），就會容易產生尿結石和晶體。所以可以改變喵喵的主食，減少鎂的攝取，會有助於讓尿液偏酸性，讓尿結石不易形成！

3.多喝水、吃濕食

對有尿結石問題的喵喵來說，稀釋尿液是很重要的事情！因此記得要多讓喵喵補充水分，減少乾乾的攝取量，改吃濕食，可以讓尿結石的問題慢慢好轉唷～

無論是健康的貓貓，或已經有尿結石的貓貓，都可以透過良好的飲食習慣，預防或是減緩尿結石的形成喔！貓主子的泌尿系統需要我們來守護啊～

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