減肥也能吃鍋！營養師激推「3種超神鍋物」爽吃肉又補鐵

圖、文／營養師帶你吃外食

「粵式胡椒豬肚雞鍋」這是一道廣東的經典料理，營養師以前在廣州工作時，品嚐後一直念念不忘到現在。以豬大骨跟雞架熬煮的白濃湯底，再加上紅棗、枸杞等中藥材，還有豬肚、雞肉塊，尤其是神來一筆的白胡椒粉，光想到那味道、肚子又咕嚕咕嚕叫了！

我的廣州朋友說：「在過去的年代，豬肚是昂貴的食材，只有坐月子時才能吃，但經濟條件變好以後，廣州人平時也會喝這類煲湯，幾乎是一年四季都適合食用。」連日的溼冷天氣，豬肚雞鍋很適合來去去寒，上週營養師和好姐妹們一起大啖美食，來看看我們怎麼吃？

1. 想好好喝湯的人，來盤高纖高鉀的蕈菇！

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來吃豬肚雞怎麼能不喝湯！開吃前喝一碗、煮完的精華湯底再一碗，雖然一碗湯的熱量、鈉都爆表，但高纖維的菇類能減少油脂的吸收，而富含鉀的鴻禧菇、金針菇可以平衡過量的鈉，減緩水分蓄積體內。不想隔天眼皮浮腫、雙眼皮變單眼皮才急救的朋友，記得一碗湯務必搭配一碗菇哦！

2. 想大口吃肉的人，來選低脂補鐵的鴨肉！

說到要補鐵質一般人都想要吃牛肉，對吧？相較於其他家禽類，一百公克鴨肉含有 3.8 公克的鐵質，竟然是雪花牛肉片的 3 倍之多！！不僅如此，一百公克雪花牛肉片的脂肪高達 40.3 公克，是鴨肉的 16 倍！市售一盤鴨肉片約 220-330 大卡，對於有貧血困擾又想減重的女孩們，鴨肉可說是理想的肉類選擇！

3. 就要吃火鍋料的人，海鮮丸放心吃！

魚漿是由魚肉（或花枝、蝦子）、豬板油、地瓜粉等製成，一顆熱量約 30 大卡，和一顆將近 50 大卡的貢丸相比，大家應該心知肚明哪個比較好了！但，往往每家店都有必吃餐點，營養師怎麼可能不吃？！尤其這家的招牌是芋頭丸，外表像是貢丸、內餡有著香濃綿密的芋泥，真的好好吃啊！這時候，海鮮丸放心吃，再來 1-2 顆招牌丸慢慢享用吧！

飲食關鍵句：「所有的一切，都要透過對話來解開。」

營養師有個熱愛健身、積極飲食管理的朋友，每次和我分享吃的火鍋多麼好吃時，眉頭會輕輕皺著、語氣很有罪惡感，總說自己沒救了。「吃火鍋才好！減重就是要吃火鍋啊！」我很開心的回答他。不過，他老覺得我是為了安慰他才這麼說。直到我們一起吃火鍋後，當他又愁眉苦臉說吃鍋了，我依然笑著說：「減重才要吃火鍋啊！上次我們不是一起吃過了？」他就會搔搔頭說：「對耶！」

有時候，我們對於飲食的誤解很深，除了和營養師以對話來解開之外，我更鼓勵用新的用餐方法、與食物親自來解開。【營養師帶你吃外食】打造屬於自己的外食廚房，一起改變對外食的成見：)

【營養師帶你吃外食】是由營養、運動、美容三大領域專門者所組成的經營團隊，致力於傳達做得到的營養知識，讓大家變得纖體（纖細有型）、健體（健康強壯）、美體（美麗帥氣）。

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