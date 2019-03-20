原廠藥用量少給付高！　百憂解退出台灣「國產藥廠有話說」

▲台灣製藥同業公會理事長蘇東茂。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

40多年的抗憂鬱劑老藥「百憂解」，因不堪健保砍藥價，宣佈4月1日退出台灣市場，今（20）日又有一原廠抗生素「泰寧注射劑」，宣佈於4月1日起停止供貨。對此，台灣製藥同業公會召開記者會表示「影響不大」，因為原廠藥去年只佔了健保整體用藥25%，卻拿了75%的藥品給付，學名藥則反之，「政府應該感謝台灣藥廠救了健保財務。」

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台灣製藥同業公會理事長蘇東茂表示，百憂解是美國禮來大藥廠於民國78年3月2日取得藥證，在台灣禮來股份有限公司新竹廠製造，隨著原廠亞洲區市場佈局考量，近十餘年陸續退出在台藥廠。

相較於原廠藥於專利期間已全數回收研發成本和利潤情況下，國內業者一上市就面臨藥價降低的紅海市場，健保砍藥價傷的不止原廠藥，也讓國產業者面臨入不敷出的窘境。

▲百憂解藥品外觀。（圖／藥師公會提供）

「現在這樣砍只是原廠藥退出，如果砍到國產不想生產，才是最大的危機。」蘇東貿表示，百憂解主成份為FLUOXETINE，經食藥署藥證系統查詢，該成分共有39張藥品許可證，包括12張原料藥和27張藥品，其中已註銷的原料藥與藥品分別為10張與11張。有效藥證中，藥品有16張，其中14張是國產藥廠。

台灣製藥同業公會理事劉宗玲表示，目前國產的學名藥，均是採用美國禮來大藥廠為對照藥品且通過「生體相等性／生體可用率」報告核備的學名藥，足以供應國內病患所需。依照健保資料，百憂解去年原廠藥用量僅佔整體用藥30%，學名藥佔70%，但健保給付的3375萬金額中，支付原廠藥價為60%，國產藥品僅取得總額40%。

▲抗生素泰寧注射劑。（圖／翻攝自食藥署）

「台灣藥廠一直以低價、良好的品質，供應社會大眾需求。」蘇東茂提到，禮來的健保核定價是從去年的2.08元，被砍到1.96元，「等於在每年少賺40萬元的前提下，退出台灣市場。」

他表示，全球性原料藥成本逐年高漲，非健保藥物普拿疼，也宣將於4月1日漲價。醫界與患者長年來至於國產學名藥的品質問題，殊不知台灣比日韓更早一年加入PIC/S GMP組織，顯現台灣製藥實力，且藥品9成以上均外銷歐美國家，供應國際大藥廠使用，呼籲民眾要對台灣藥業有多一點信心，不要因為只是1、2元的藥退出台灣市場，就掀起波瀾。