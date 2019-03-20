同理心≠同情心　對別人的難過無感？心理專家點出關鍵

▲長者示意圖。（圖／視覺中國）



文／心靈輔導老師王漪

有人會因為自己缺乏同理心而感到挫折嗎？



說得直白一點：「是否有時候，你明明知道自己心存善意，但卻感覺不到心的溫度；好像對別人的喜怒哀樂無感，表現不出好臉色，說不出恰當的言語；你希望自己更善良體貼一點，但是做不到；自己的無感讓自己很挫折，因為我們無法如自己所期望的…...做個…...好人？」



「同理心」這個詞至今以被非常廣泛的使用，或是濫用了。很多時候，只要你做的不合他人的期望，就可能被扣上「缺乏同理心」的帽子。



常常，同理心和同情心也可能被混為一談，如果我們想要深入了解相關的知識，網路上可以查到一大堆資料，我想用日常會聽到的一句話，簡單的給個說法，例如：有一個人深陷困境，四周的人有可能拋出許多不同的態度和說詞，而在困境的人可能會說：「我希望你們理解我、陪伴我，但我不需要你們來可憐我，讓我覺得自己好慘！」

【影片】在網路上有個小短片可以參考一下

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「同理心」是一種想要就有的能力嗎？願意同理他人，當然是一種最基本的態度，願意去換位思考，將心比心，理解他人的處境。但，若想更實際的讓對方感受到被同理，還是需要很多的學習及操練。



我今天不跟大家談學理，而是分享生活中實際的經驗。在學習同理他人的過程中，我覺得最關鍵的是：「我們自身的經驗」。

▍沒有那樣的經驗，很難發自內心同理

很多時候，無論我們多願意將心比心，我們仍是受限於自己有限的知識和經驗，我們出自善意釋放出來的同理，未必常常能命中對方的需求。接受自己的有限和有可能誤判別人的感受，能幫助我們避免盲目的「自我感覺良好」。



我是一個做心靈培育工作的人，照理說應該把同理心運用得很嫻熟，其實不然，經常帶著一班好幾十個學生，有很多因素使得我無法對少數狀況特殊的孩子產生同理心。例如：時間的壓縮，老師人力常常有時不足；但更關鍵的是：我對某些學生的問題缺乏相同經驗，無法感同身受。



我記得好多年前，在我「心靈有約」的課上，有一個高一的女生，從早上10點多開始嚎啕大哭，那個課是一整天的，她足足哭了兩小時。因為課程還在進行，我無法放下幾十人去顧及她，就請隨堂的輔導老師專門去陪她。

等到有空檔的時候，我詢問輔導老師發生何事，老師說：「這孩子本來跟班上的某某人非常要好，但最近，那個某某人跟班上另外一位同學忽然走得很近，這位狂哭的學生覺得自己被甩了，遭到背叛了，天，要塌下來了......」

▲學生示意圖。（圖／視覺中國）





我聽得心裡直嘀咕：「三個都是女生，又不是戀人（後來我想，誰知道呢？），同班同學而已，有必要這樣嗎？」

回想我自己青少年時代，完全沒有這種經驗，因為沒有類似經驗，我無法同理這類的情感，只好本能的用頭腦下斷語，我跟輔導老師說：「唉，這些孩子就是太好命，不知人間疾苦，才會為這種芝麻事哭一早上。」

我不但沒有同理心，還帶著點不耐煩，輔導老師若有所思的說：「可是，對某些孩子來說，這就是天塌下來的事啊。」輔導老師繼續陪伴那個哭泣的學生一段時間。



我呢？覺察到自己因為缺乏某種經驗，所以內心是無感的，只能要求自己不要說錯話，也承認在處理類似問題上，我欠缺同理心。我也不知道究竟要同理到何種程度，才算做得到位。



了解自己在經驗和知識上的欠缺是很重要的，我們不要陷入一廂情願的同理心，例如大家常聽到的：「媽媽覺得冷，孩子就得披件外套」如果我們並不能確定自己的同理心100％能符合對方的心境，至少可以做到避免「說錯話做錯事」。

▍培養自己的同理心，而不是一昧同情

什麼叫做說錯話做錯事？無論你看起來多慈眉善目，話說得多漂亮，如果內心的動機是想讓對方「閉嘴，離我遠點。」那鐵定是錯的，而且對方會接收到你真正的意念，感到更難過。



敏銳的注意到自己正在經歷什麼，能夠增強我們同理的能力。

▲長者示意圖。（圖／視覺中國）

去年，我花了將近半年的時間在治療眼睛，治療是有效的，但眼睛畏光，分辨細微事物的能力降低了，這導致一些小小的問題。例如：馬路上，如果道路和階梯的顏色太接近，我會忽略階梯的存在，有時腳會踩空；又例如：晚上開門，不用手電筒就找不到插鑰匙的洞眼。

當許多日常小事的難度增加了，當我感到急躁時，我會聽見自己不經意的罵出最基本款的三字經…...在這些親身體驗之後，我才開始對殘障人士產生同理心，了解生活在這個世界上，他們需要付出多大的努力，而他們所遇到的困難，想必要比我多出萬倍吧！



我也能清楚的體會到「同理心」和「同情心」的差異，同理是：「我懂你！我佩服你，我願意努力讓我們大家都過得更好。」同情是：「我可憐你，願意給你點施捨。」然後，帶著日行一善的自我感覺良好揚長而去，不需跟對方有連結。

▍爲什麼沒有同理心？也許它只是等待被啟動

最後，談談跟長者的相處，我們是不是非得等自己也經驗到視茫茫、髮蒼蒼，才能對長者有同理心呢？

當然不是的，因為等我們自己也老了，長者可能早就不在了，或是我們也不再有體力、腦力、耐力去好好同理他們。我們可以做的是：「在過去的經驗或當下狀態中，找到『對的按鈕』，按對了，同理心被啟動，情感和樂趣就有機會釋放出來。」

▲煩惱示意圖。（圖／視覺中國）



我母親從年輕到老身體都不是很好，所以，常聽她「訴病」到家人都有點麻木了。

2019年二月初，她扭傷腳踝，一直喊痛，我們一開始都以為她是習慣的訴苦，沒有太在意，她自己也不願去看醫生，喊著痛兩天後，我們才帶她去醫院，證明的確是骨折，還要開刀。



按理說「身為女兒，我應該很心疼她」，但我感受不到，而且我的無感讓我自己很抑鬱，難道我對母親沒有半點同理心嗎？到了二月七號晚上，很偶然的，我發現母親的一本畫冊。

在前幾年，我鼓勵她畫畫，但我萬萬沒想到她在那本畫冊上畫了很多我不知道的畫，包括她的童年故事和一些貓貓狗狗的圖畫文字。

▲親子示意圖。（圖／CFP）



因為我自己對繪畫有感，在看到那些畫的瞬間，啟動了我對母親產生同理心的按鈕，我彷彿看見她一生的故事，特別是她的才華，她在工作和家庭裡無私的付出，我很欣慰地發現：我不是對母親無感，我只是同理的能力未被啟動而已。

在這個過程中我也領悟了一件事：我們不太可能對別人發生的每一件事都有等量的同理心，但總有一些事情，能啟動我們的同理能力。或許我對母親的病痛，因為聽了太多年，同理能力變弱了，但我對她的創造力，說故事的能力，對美的鑑賞力，我有強烈的同理心。

我也有一個理解，同理心不必全侷限於苦惱的處境，對別人努力的成果表示激賞，也是一種同理，因為如果一個人的才華從未被看見，沒有掌聲，那也會造成他的孤獨和失落感。



如果生活周遭的人對於不同的事情產生同理心，有人關心病苦，有人能陪伴情感受挫的人，有人理解貧困，有人能欣賞鼓勵他人…...在人們的互動中，按對了不同按紐，讓不同性質的同理心暖流運行於我們當中，這個世界不是會更美好嗎？

※本文經授權轉自：愛長照【爲什麼對生病的母親 我缺少同理心？同理心會被削弱也能被培養】

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