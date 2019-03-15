「凍甲」嚴重恐併發蜂窩組織炎　醫3建議指甲要這樣剪才對

▲凍甲示意圖。（圖／萬芳醫院提供）



文／皮膚科醫生王綺嫻的診間日常

小明為了大隊接力比賽，每天都練習跑步，一開始右側大腳趾內側有點紅腫疼痛，再過幾天腫脹的程度增加，睡覺時不但會抽痛而且還有黃色黏稠的滲液。他的診斷是指甲嵌入症合併細菌感染。

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指甲嵌入症（俗稱凍甲）就是指甲嵌入周圍的皮膚

根據英國的統計，每年約有一萬人為指甲嵌入症所苦。七成的患者是三十歲以下的年輕男性。肥胖、不當地修剪指（趾）甲、穿著過緊的鞋子、反覆受傷或運動時過度擠壓都是引發的原因。青少年常因為長時間穿鞋而且容易流腳汗，導致指甲周圍的皮膚潮濕變軟，常在運動過後產生指甲嵌入症。

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指甲嵌入症依其嚴重度分成三級

輕度：甲溝紅腫合併壓痛。治療：每天浸泡十分鐘左右的溫肥皂水，泡完擦乾，在紅腫部位塗抹抗生素藥膏。

中度：腫脹的程度加劇，壓的時候會從指甲邊流出黃色滲液。除了前述的照顧之外，可以捲一小撮棉花或用牙線墊在指甲下方，用於減輕甲溝皮膚受壓部位的疼痛及腫脹，約兩週左右等指甲長出來，長於嵌入的痛點就可以了，如果平躺時指甲嵌入的部分會抽痛，且有異味的滲液流出，要小心併發蜂窩組織炎，應以口服抗生素及消炎藥物合併治療。

重度：指甲周圍組織慢性持續性發炎，合併肉芽腫組織，產生流血的現象，此時有可能需要拔除部分的指甲，再用藥水或雷射破壞部分的指甲生長板。也可以接受指甲矯正術，可以使指甲嵌入的情形獲得改善。

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正確的修剪腳趾甲 可以避免指甲嵌入症

1. 腳趾甲不可剪得太短。過短的腳趾甲會使部分的甲床露出，並增加行走時趾甲承受的壓力。

2. 趾甲前端盡量剪成方形，不要刻意去修剪成圓弧形或倒V型。因為腳趾甲本來就不好修剪，刻意要修成特定的形狀，有時在指甲的邊緣會產生倒鉤，等指甲長出時就會刺入周圍的皮膚組織。

3. 修剪時要把指甲整個剪斷，在最邊緣的部位千萬不能沒剪斷就硬把指甲扯下來。

※本文經「皮膚科醫生王綺嫻的診間日常」同意轉載（原文如下）