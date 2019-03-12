心臟突然不適怎麼辦？名醫教你「自救法」撐到救護車抵達

▲心臟病示意圖。（圖／視覺中國）



文／資深醫藥記者丁彥伶

突然覺得胸悶、喘，疑似心臟病發作，該如何自救？領帶綁手腳？用力捶心臟？

台南安南醫院心臟心血管中心副院長李聰明，提醒大家不要用錯方法，更建議一定要趕快打電話叫救護車，如果有舌下含片趕快含！如果沒有急救的藥物，快用力原地踏步，可以讓血壓上升，努力撐到救護車來。

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▍領帶綁手腳？緩不濟急還可能引發缺血，NG

最近網路瘋傳心臟病自救時用量血壓的橡膠軟管，或是用領帶把手腳綁住。李聰明表示，這個方法可能是想要靠綁住手腳以後，血液不會往四肢跑，可以保護心臟有足夠的血壓和血量供應，但是在花時間綁四肢的時候就拖延多少時間了？



這方式緩不濟急，而且綁的時間也不能太久，否則可能造成四肢缺血，所以最好不要。

▍用力自捶心臟？急救意義=0，NG



過去也有人說要用力捶心臟自救，李聰明說，這種說法可能是針對心室頻脈的嚴重心律不整，利用手捶的一焦耳力量想讓心律回到正常。不過急救用的電擊是三百六十焦耳的電擊，一焦耳對心室頻脈的急救，不僅意義等於零，而且還可能引發另外更嚴重的心律不整，因此也建議最好不要做。

▲心臟病示意圖。（示意圖／達志影像）



▍叫救護車加上用力原地踏步，可升血壓撐到救援來



不過根據統計，有半數的心臟病發病患沒有等到救護車來，在家就沒呼吸心跳了，李聰明說，所以在等待救護車趕到前學會自救確實有其必要性。



由於心肌梗塞等心臟病發、讓人感覺人要昏厥前，通常是因為血壓突然下降。所以他都常跟心臟病老患者提醒，如果感覺胸悶、喘等不適，除了要叫救護車，更要趕快用力地「原地踏步」，可以讓血液從下往上迴流，讓血壓上升，能多撐一段時間。



日前就有一位患者，利用這個自救法被救回來。他跟李聰明說，他家很偏遠，救護車抵達要一段時間，他就是牢記李醫師的提醒，趕快原地用力踏步，撐到救護人員到才撿回一命。

▲看診示意圖。（圖／視覺中國）



▍用力咳嗽但不能一直咳



另外，過去網路上也有香港的醫師建議「用力咳嗽」雖然後來被很多人反駁，但是李聰明說，咳嗽也是一種自救法，但是要用對。



所謂咳嗽自救不是要患者一直咳，而是要有效率地深呼吸後，像要把痰從肺咳出來那樣深，而且是慢慢每隔兩秒咳一下，這樣也可以讓血壓上升，不會讓人一下就暈厥過去。另外要注意，咳嗽自救法也不是一直咳，而是咳幾下就好，如果不停咳嗽，血壓反而可能又降低了。

▍感覺劇痛是主動脈剝離，不能咳



但是胸悶同時合併有劇烈疼痛者，就不能咳嗽自救。李聰明說，心肌梗塞或不穩定心絞痛的胸痛是慢慢加重的類型，而有突然劇痛的心臟病則比較像是主動脈剝離的情形，血壓會飆升的很高，咳嗽反而有危險。

▍舌下含片救命前要確認不是血糖低



有心絞痛的心臟病人在醫師在指示下，隨時備有舌下硝化甘油，這是最好的救命法。但是之前南部有人全身無力，朋友以為是心臟病發給了硝化甘油舌下含片，結果卻是血糖過低差點要命。

李聰明提醒，許多糖尿病友同時也有心臟的問題，一定要先認清楚到底是血糖過低還是心肌梗塞？如果是心臟問題，一定會有胸悶和喘的問題，但是有些血糖過低也可能會喘。所以建議先含一顆糖，如果十幾分鐘都沒有改善，就有可能是心臟問題，此時再含舌下硝化甘油也不遲。

※本文經授權轉自：愛長照【心臟突然不適 ，救護車還沒到怎麼辦？名醫教您撐到救護車抵達的自救法】

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