生理期還沒來卻出現淡淡血跡　別驚慌！「排卵期出血」常識必知

▲廁所示意圖。（圖／資料照）



文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

姊妹talk

Q： 月經結束一週後會有咖啡色分泌物，是怎麼回事？

A： 若醫師診斷為排卵性出血，那是生理性變化，別擔心。



「生理期明明還沒到，小褲褲卻出現咖啡色淡淡血跡，持續二、三天又停了？！」

「生理期結束沒多久，又出現點點血跡。一個月中三分之二的時間都要墊護墊，怒！！！」



每個女人和月經，都有屬於自己的一部愛恨情仇史。月經來了也煩，不來也煩，亂來更煩。



排卵期出血不擔心

從女性朋友初經開始，每個月都會有一顆卵子排出，在這過程中子宮內膜會增厚。若沒受孕，卵子便會隨著子宮內膜排出體外，形成經血。在更年期到來之前，這個過程週而復始，有著規律的週期，一般約莫23～28天。



所謂非經期出血，是在月經週期以外的時間點有陰道出血現象。排卵期出血是非經期出血中常見的狀況，也是最不需要擔心的。它是一種生理變化，部分女性在排卵期時會碰到短暫的出血，可能是咖啡色分泌物，也可能是蛋清般分泌物中帶著血絲。若暫無懷孕計畫，一般婦科醫師會建議可利用避孕藥，讓內膜穩定，擺脫惱人的排卵期出血。



非經期異常出血，要先確定原因

然而，非經期出血除了排卵期出血之外，也有可能是子宮頸發炎、長息肉、受傷……等器官上的異常。因此，不是經期大姨媽卻疑似來報到時，建議還是要先到婦產科檢查，確定異常出血的原因。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）