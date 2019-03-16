女老師罹患「冰凍肩」　痛到無法抬手...寫板書只能舉90度

▲肩膀痛示意圖 。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

生活中心／綜合報導

一位50歲的女老師因右肩痛，手沒法抬高，寫板書只能舉到90度，就醫治療才發現關節已經出現沾黏且活動角度受限，形成「冰凍肩」，屬於五十肩的第二期，幸好經密集徒手物理治療，進行牽拉與關節鬆動，讓她肩痛逐漸緩解中。

據悉，這名女老師之前曾經到兩家醫院接受治療，但僅被告知是筋膜發炎或拉傷，治療始終不見起色，又拖了近兩個月，後來到活力得中山脊椎外科醫院，由物理治療師評估後，才發現是「五十肩」。

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活力得中山脊椎外科醫院康復治療中心主任孫偉傑物理治療師指出，「五十肩」是肩關節的沾黏，發生原因不明，但當有肩峰下滑液囊炎、肌肉拉傷或肌腱發炎，卻沒有積極治療加以根治，很容易變成五十肩。

孫偉傑說，五十肩好發於40至50歲，卻不一定到了50歲才會得到五十肩，例如他也曾經遇過一名30多歲的工人，負重拉傷肌肉，引起發炎，因而引起。

▲工人示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他進一步表示，五十肩發作起來，讓人疼痛不已，此時屬於第一期的「發炎期」，如果沒有治療好，將會使肩膀活動角度受限，在分期上已屬於第二期的「冰凍期」，就如同這位女老師，因此也有「冰凍肩」之稱，患者可能無法穿脫貼身衣服、曬衣服、洗頭髮、寫高處板書等，嚴重者夜間側躺還會疼痛，影響睡眠。

孫偉傑指出，其實治療五十肩能透過密集接受徒手物理治療，藉由專業手技，進行牽拉、關節鬆動，讓肌肉放鬆，進而讓關節有效的增加活動度，改善疼痛，不一定需要開刀。

他也分享兩式專業徒手物理治療的手勢，對患者漸進改善五十肩有明顯效果。第一式「肌肉放鬆術」，可讓緊繃的肌肉鬆軟，增加肩胛骨的活動，角度更為增加；第二式「關節鬆動術」，可鬆動沾黏組織，增加關節活動角度。

另外，孫偉傑表示，五十肩已發展出許多治療上的新趨勢，能提供患者選擇，包括施打玻尿酸，撐開沾黏處，提供潤滑，以幫助關節的活動，或者使用增生療法、施打葡萄糖，以促進組織增生與修復，也可接受體外震波治療，以破壞沾黏組織，讓組織恢復自體修復能力。

▲孫偉傑示範徒手物理治療五十肩，第一式「肌肉放鬆術」。（圖／活力得中山脊椎外科醫院提供）

▲孫偉傑示範徒手物理治療五十肩，第二式「關節鬆動術」。 （圖／活力得中山脊椎外科醫院提供）