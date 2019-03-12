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忽然昏迷！國中男「動靜脈畸形出血」險死　爆炸性頭痛要注意

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▲▼ 煩惱,頭痛,焦慮,煩躁 。（圖／視覺中國）

▲頭痛示意圖 。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

一名國中生一覺醒來突然失去意識，經檢查、並緊急安排手術後，發現是動靜脈畸形併發血管破裂導致顱內出血。醫師指出，可怕的腦部動靜脈畸形沒破裂前通常沒有明顯症狀，因此不容易早期發現，一般人如果有突發性強烈的頭痛，覺得頭痛到好像要炸掉，要特別注意。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰經常在臉書粉絲專頁「來講兒科急診的543」分享兒科急診故事，他日前PO文指出，從區域醫院轉來一位就讀國中的孩子，這位國中生之所以被轉來兒科急診，是因為當天早上一睡醒，突然肢體無力、抽筋併失去意識，區域醫院透過腦部電腦斷層檢查發現顱內出血，「弟弟在兒科急診經檢查、並緊急安排手術後，發現是動靜脈畸形併發血管破裂導致顱內出血。」

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吳昌騰醫師解釋，動靜脈畸形破裂好發在15至20歲的年輕人，沒破裂前通常沒有明顯症狀，因此不容易早期發現。「一般人如果有突發性強烈的頭痛，自己覺得頭痛到好像要炸掉，要特別注意。有時就直接失去意識了！」

他也表示，這個疾病主要可怕原因是在，動靜脈畸形病變的地方缺少微血管，無法緩衝來自動脈血液的壓力，動脈的血直接衝向靜脈，靜脈受到很大的壓力，管壁變得脆弱，容易破裂出血，血液大量湧出，造成顱內出血。「此時會有爆炸般的頭痛、嘔吐、頸部僵硬、局部神經學症狀、抽筋、手腳無力及意識不清，病人必須立刻就醫接受手術才能夠保住生命。」

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關鍵字： 動靜脈畸形 吳昌騰 長庚 頭痛 健康百科
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