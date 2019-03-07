單一性伴侶就不需要做抹片檢查？醫解析子宮頸癌原兇...別鐵齒！

▲女性示意圖。（示意圖／CFP）



文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

深夜對談

Q： 我只有一個性伴侶，也需要做抹片檢查嗎？

A： 只要有性行為，建議每年都要做一次唷！



「恩……要排時間又要內診……有點麻煩……」

「我性生活很單純耶，沒定期做抹片應該還好吧？！」

想到抹片檢查，你心裡的OS剛剛好也是這樣嗎？



抹片檢查的目的是？

子宮頸抹片檢查的目的，主要是確保子宮頸的健康，預防子宮頸癌。

子宮頸是女性朋友們相當熟悉的名詞，但多數人並不太清楚它確切位置。「子宮頸」是連接子宮和陰道的地方，對子宮來說它像是個重要的隘口，幫忙阻擋來自陰道的病菌。



子宮頸會生什麼病？

子宮頸常見問題包括子宮頸發炎、子宮頸糜爛、子宮頸癌。這些問題都可以經由抹片判斷與發現。

一般來說，子宮頸發炎多與陰道發炎同時發生，只要接受治療即可：子宮頸糜爛聽起來嚇人，但實際上就是破皮，除非破皮嚴重否則一段時間會自行復原。至於子宮頸癌指的是子宮頸產生癌症病變，是子宮頸最令人擔憂的問題，也是子宮頸抹片最主要的預防對象。



性行為是乳突病毒感染主要途徑，但並非唯一

子宮頸癌主要原因是感染「人類乳突病毒（HPV）」，而人類乳突病毒最主要的傳播途徑是性行為。也因此醫界再再強調只要有過性行為，無論年紀都應該接受抹片檢查。

由於性行為是人類乳突病毒（HPV）主要的傳播途徑，因此性生活活躍、性伴侶數量多的人自然是子宮頸癌高危險族群。但只有一個性伴侶，並不能成為不做抹片檢查的理由。因為有5%的子宮頸癌並非由人類乳突病毒感染所造成，因此建議女性朋友每年都還是要定期接受抹片檢查。

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）

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