洗腎年花600多億！　健保增列「移植協調費」鼓勵器捐

記者嚴云岑／台北報導

台灣洗腎人數已達8萬7千多人，每年花掉健保600多億。為減少洗腎支出，以達合理醫療資源分配，健保署繼106年增列「活體腎臟移植團隊照護獎勵費」後，又與3月1日起增加「器官移植協調管理費」支付項目，無論是摘取器官或移植醫院，皆可申報5000點給付點數，預計增加健保財務支出約9.68百萬點。

現行「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」中有關重大器官移植項目計15項，包含心、肺、肝、胰、腎、腸等器官摘取及移植，健保署曾於105年9月1日已調升上述器官摘取及移植診療項目支付點數，並將器官保存液含於器官移植診療項目內。

106年起更增列「活體腎臟移植團隊照護獎勵費」，鼓勵醫師對於末期腎臟病前期（Pre-ESRD）之病人進行衛教及家屬活體捐腎，成功完成換腎者，照護團隊可申報給付費用5萬點，截至107年底，已有14例在長期接受洗腎前完成親人間活體換腎。

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▲健保署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

此外，為減少保險對象接受器官移植手術之財務負擔，除將移植器官列為重大傷病項目，衛生福利部最近預告修正「全民健保保險對象免自行負擔費用辦法」，針對接受移植器官或摘取器官之手術相關費用亦可免部分負擔。

健保署長李伯璋表示，提高移植協調費用給付，一方面是獎勵移植協調師貢獻，一方面是希望提高國人器捐意願，減少到國外移植產生的後續問題。全台很多醫院的移植協調師都是「兼差」性質，將點數給付給醫院，也有望提高院方增聘正職人員，提高勸募效率。