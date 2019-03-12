傷口塗優碘＝色素沉澱？醫揭「黑疤真相」：不用它消毒也暗沉



▲皮膚出現傷口，許多人習慣拿優碘、生理食鹽水來清潔傷口。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

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皮膚出現傷口時，你會用優碘來消毒傷口嗎？在傷口上使用優碘消毒，真的會導致黑色素沉澱問題嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，傷口的色素沉澱主要是發炎症狀所致，即便不使用優碘來消毒傷口，當傷口癒合時仍常見有色素沉澱的狀況。然而，柳醫師也提醒，若皮膚出現傷口時，最重要還是要留心傷口的清潔與護理，才能避免更嚴重的感染問題。



▲優碘真會導致黑色素沉澱嗎？醫師開口說話了。（圖／健談授權提供）

當皮膚出現傷口時，以往常會使用優碘來消毒傷口，但聽說使用優碘會導致傷口的黑色素沉澱，這是真的嗎？根據食藥署資訊指出，這其實是個錯誤迷思！優碘之所以呈現深褐色，主要是碘離子的顏色；若在皮膚上使用優碘，經陽光照射後容易形成紫黑色的固態碘，也容易被誤認為是優碘導致皮膚的黑色素沉澱。

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柳朋馳醫師補充，當傷口癒合後皮膚常常會黑黑一塊，主要是因為傷口發炎反應所導致的黑色素沉澱；即便不使用優碘消毒傷口，日後傷口癒合時，仍常見傷處皮膚會有較暗沉的狀況。

然而，若想要使用優碘來做初次傷口消毒處理，建議遵循以下步驟：

1. 先用生理食鹽水沖洗傷口，洗去傷口可見之灰塵雜質；

2. 用雙氧水或優碘消毒傷口；

3. 再用生理食鹽水沖掉雙氧水或優碘，以避免雙氧水或優碘破壞肉芽組織而減緩傷口癒合的速度；

4. 最後以敷料蓋住傷口，並視傷口狀況更換敷料。

柳朋馳醫師提醒，上述護理流程為初次傷口處理的步驟，一開始就做好傷口消毒、清潔與護理，才能避免皮膚傷口惡化、甚至出現嚴重感染；但日後換藥時只需要以生理食鹽水清洗傷口與傷口上的敷藥（料），再給予局部敷藥（料）及可，無須重複以優碘或雙氧水消毒傷口。然而，若傷口遲遲未癒、症狀加劇或出現化膿反應時，仍應及早就診為佳。

傷口護理相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師

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