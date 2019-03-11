心好累！這4種人工作秒變「焦慮狂」...遇挫折秒被K.O.

▲個性憂鬱的人，會時刻掛心尚未完成的工作。（圖／免費圖庫pakutaso）

文／林萃芬

我們每個人的個性不同，心理負擔也不一樣。 放不下工作的人 ，不僅晚上睡不好，工作時也很容易感到焦慮恐慌，事實上，問題不在工作量，而在心態。做好工作，目的是為了獲得別人的讚賞；期望別人對自己另眼相看，就會不斷擔心自己表現不好。

個性憂鬱的人 ，大都沒有辦法留下尚未完成的工作，會時刻掛心尚未完成的工作，通常自我要求高，如果無法達成自我要求，便會自我責備。 「非如此不可」的人 ，則很容易感到疲累，為了消除疲累，就會想讓自己趕快休息睡覺，拼命想讓自己睡著，結果越努力越認真，就越睡不著。

請繼續往下閱讀...

渴望獲得更多的人 ，往往喜歡追求效率，不喜歡浪費時間，沒有辦法無所事事，他們重視結果而不關心過程。由於放不下工作的人對壓力的容忍性很強，所以，他們往往都在心理能量耗光的狀態下，才意識到需要調整心態。

▲上班族陷入焦慮性想法中，不自覺耗損心理能量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

協助自己轉換焦慮性想法

放不下工作的人多半也有焦慮性的想法，所以，諮商過程中，我很常幫當事人確認是否有下面這些焦慮性想法：

● 自己是否有認同的需求，總是擔心別人怎麼看待自己？

是□ 否□

● 大部分時候都活在未來，每件事情都做最壞的打算與預期？

是□ 否□

● 會誇大負面的事情，經常會感受到焦慮的情緒？

是□ 否□

● 抱持完美主義，任何一點小錯誤都代表徹底失敗？

是□ 否□

● 擁有固執的想法，會堅持某些想法，不肯做任何調整？

是□ 否□

「是」越多就代表你很容易陷入焦慮性想法中，不自覺耗損心理能量。帶領當事人降低焦慮的過程中，我發現有一個方法用來轉化焦慮性想法效果最好，就是詢問當事人，如果有朋友或認識的人跟他有同樣的狀況，他會如何給對方建議？幾乎每個人都能馬上想到答案，奇妙的是，當自己身陷其中時，就無法調整想法。

跳出來，從別人的角度思考，就能帶領自己從焦慮性想法中脫困。

本文摘自《鍛鍊心理肌力》／林萃芬（精神科診所諮商心理師）／時報出版