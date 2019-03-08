雞蛋該冷藏嗎？「放錯位置」臭更快...你也塞冰箱門？

▲將雞蛋存放在冷藏可以讓雞蛋更新鮮。（圖／翻攝自pixabay）

文／圓圓營養師（林圓真）

雞蛋需要冷藏嗎？大多數歐洲國家認為沒有必要將雞蛋冷藏儲存。但美國卻認為將雞蛋儲存在室溫下是不安全的。誰才是正確的？事實證明，這取決於你購買那一種雞蛋，才決定是否真的需要存放在冰箱裡。

關於雞蛋裡的沙門氏菌

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沙門氏菌是一種存在許多溫血動物腸道中的細菌。在動物的腸道內是安全的，但如果吃到食物遭受動物糞便污染而感染，就會導致嚴重的疾病。

沙門氏菌感染可引起急性腸胃炎症狀，如嘔吐和腹瀉。對於老人或嬰兒或免疫系統受損的人來說是非常危險，容易因菌血症引發其他嚴重併發症，嚴重可能會致命。以糞便或血液培養能分離出沙門氏菌作為診斷依據。

將雞蛋存放在冷藏中是控制細菌的最佳方法。

▲雞蛋會吸收冰箱裡其他食物的氣味和味道。（圖／翻攝自pixabay）

將雞蛋存放在冷藏可以讓雞蛋更新鮮，比起室溫儲存能更長時間，隨著時間增加，品質開始下降，也需要1-3週內使用。如果將雞蛋存放於冷藏可將品質及新鮮度延長至兩倍長時間。將雞蛋儲存在40°F（4°C）以下可以阻止沙門氏菌的生長。

雞蛋妥善儲存於冰箱，以防止味道和溫度變化。

雞蛋會吸收冰箱裡其他食物的氣味和味道，例如切好的新鮮洋蔥，建議雞蛋存放在密封容器中可避免吸收具有強烈氣味的食物。

令人驚訝的是，許多人將雞蛋存放在冰箱門口，然而，每次打開冰箱可能使溫度波動，這樣會促使細菌生長並破壞雞蛋的保護膜，因此將雞蛋存放在冰箱背面架子上是最好的。

本文授權轉載自《圓圓營養師》