上班族胸悶、頭痛查不出病因？　竟是廣泛性焦慮症上身

文／NOW健康

45歲的L先生是位忙碌的上班族，最近頻繁感到莫名的不安與壓力，並且出現頭痛、胸悶，甚至食慾不振的情形。他多次就醫檢查，卻始終找不到明確的病因，就在他感到無助時，有朋友建議他至新竹臺大分院生醫竹北院區家庭醫學部門診就診，經專科醫師的詳細評估，L先生被診斷為廣泛性焦慮症（Generalized Anxiety Disorder, GAD）。這讓他不禁感到驚訝，原來長期困擾他的問題並非生理疾病，而是心理健康問題。

廣泛性焦慮症 是現代社會常見的心理健康問題

新竹臺大分院家庭醫學部醫師汪光仲指出，廣泛性焦慮症是現代社會常見的心理健康問題。這類焦慮非短暫的緊張憂慮，而是可能引發一系列失眠、心悸、消化不良等身體症狀的心理疾病。臨床上，許多患者都和L先生一樣，一開始以為是身體健康亮紅燈，卻未意識到「焦慮」才是真正的問題根源。

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汪光仲說，建立良好的生活習慣對於緩解廣泛性焦慮症非常重要。規律運動、充足睡眠、健康飲食及穩定社交互動，是維護心理健康的基礎。此外，學習深呼吸、冥想或正念練習等放鬆技巧，也能有效舒緩壓力，改善焦慮症狀。一旦透過生活方式的調整仍無法有效緩解焦慮時，就應及時尋求醫療協助。

認知行為治療 是治療廣泛性焦慮症主要方式之一

「認知行為治療」是目前治療廣泛性焦慮症的主要方式之一，透過與心理師或醫師的合作，病人能學習辨識並調整負面思考模式，從而減少焦慮的觸發反應。此外，抗憂鬱劑或抗焦慮藥物的輔助治療，也能有效幫助病人穩定情緒，但用藥前需充分了解藥物副作用與其效果，以確保療效與安全性並重。

汪光仲也特別提醒，心理健康與身體健康密不可分，若長期承受焦慮困擾，不僅影響生活品質，還可能對身體健康造成更深層的損害。無論是輕微的不安，還是長期的憂慮，只要感覺到生活受到影響，都應該重視並及早尋求專業協助。

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