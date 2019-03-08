女人真命苦！研究：全職工作又養2小孩「壓力比人大40%」

▲要全職工作又得養2個孩子的壓力超大。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者謝承恩／綜合外電

當媽之後壓力好大！隨著現代女性越來越經濟獨立，選擇結婚、步入家庭的時間也越拖越晚，有的人即使結婚也拒生小孩，到底是為什麼？英國《獨立報》指出，一份大學研究中分析了6000多位女性，其中有「2個孩子又得全職工作」的媽媽，所承受的壓力水平更高出40%。

這項研究是由曼徹斯特大學和埃塞克斯大學合作的成果，內容收錄在英國社會學期刊中，裡頭分析了各式各樣家庭的資料背景，包含工作生活、激素分泌、血壓和壓力經歷等11個評估指標，結果顯示「育有2個孩子且全職工作的媽媽」比「沒有孩子的人」高出40%的壓力，甚至也比「育有1個小孩的媽媽」高出18%！

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另外，同樣都育有2個小孩的全職工作媽媽，如果有採取彈性上班的工時，也比沒有採取彈性工時的媽媽可減少了37%的壓力。研究人員也指出，當工作與家庭的衝突變大，壓力值就會更大，心理健康也會受到影響，其中育兒的壓力也會導致家庭衝突發生。

▲每個上班族都期待午休時間好好吃飯放鬆。（示意圖／CFP）

心理健康基金會也表示，長時間工作，或者上下班時間不夠彈性靈活，會讓人長時間處在壓力的狀況下，因而導致慢性壓力的症狀，如煩躁、憂鬱、焦慮、頭痛和失眠，必須要達到工作與生活平衡，才能使家庭生活更和諧。美國《赫芬頓郵報》也在文章中提醒，工作後身心出現「5個徵兆」小心可能已經賠上健康！

1.長期失眠、容易疲勞

2.頭痛、肌肉痛

3.暴飲暴食、焦慮、抑鬱症

4.失去「性」趣、影響伴侶關係

5.胃口改變、腸胃功能變差

以上是在你選擇挑選工作之前，必須要先認清「地雷職場」的特點，首先是工時長、缺乏自主權、不確定的安排以及經濟不穩定，這些都是造成壓力的來源，記得「賺錢有數、性命要顧」，有小孩之後更是如此，跳入火坑前，請先衡量自身狀況。