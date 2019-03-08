腿抽筋怎麼辦？營養師激推「豆漿、高麗菜」超強補鈣法曝

▲孕婦、運動者、久站久坐族都容易有腿抽筋的問題。（圖／取自pixabay）

文／黃慧玫

腿抽筋，是因為體內缺鈣嗎？事實上，腿部抽筋原因多，絕非只是缺鈣！如何改善腿部抽筋問題呢？邀請晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎為我們解答！

抽筋常見的原因為，體內血液電解質不平衡，特別是與神經傳導有關的營養素，如鈣、鎂、鐵、維生素B群、維生素E等。 而抽筋的高危險族群為運動者、銀髮族、孕婦、茹素者、靜脈曲張、久站久坐者等 。如何減少腿部抽筋問題，不妨試著從生活習慣改善開始吧！

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補鈣補鎂 飲食均衡最重要

趙函穎指出，鈣質缺乏也是夜間抽筋的主因。當體內鈣離子濃度過低時，神經肌肉接合的興奮值降低，低於正常強度的刺激，即會引發神經肌肉興奮，容易產生異常肌肉收縮引起痙攣。

多見於缺鈣孕婦、兒童與骨質疏鬆症老年人，及維生素D攝取不足者、長期飲食鈣質缺乏（如吃素者）、罹患嚴重肝腎疾病、長期使用利尿劑者等。要注意的是，拼命補鈣不一定能緩解抽筋困擾，飲食均衡才是重要關鍵。

趙函穎補充說明，除了缺鈣，有時候是身體缺乏鎂所致。因體內鎂與鈣含量不平衡時容易出現肌肉痙攣，而鎂對於肌肉有舒緩功能，建議飲食中，鈣、鎂比例在2：1較佳。

▲豆漿、牛奶都是很好的補鈣飲品。（圖／翻攝自pixabay）

她曾在門診時遇到為減重而常年茹素的患者，因平時只攝取蔬菜水果，完全不碰奶蛋豆類，飲食不均下造成嚴重缺鈣，除了隨時飽受抽筋威脅，更無法成功減重甚至更為發胖，得不償失。

趙函穎建議，許多天然食材都富含鈣質，如豆漿、豆腐、起士、黑豆、海帶、黑芝麻、白芝麻、杏仁果、腰果、芥藍菜、高麗菜、莧菜、紅鳳菜、花椰菜等，而小魚乾、蝦米、蛤蠣等海鮮類，也是高鈣食物。

外出曬太陽 幫助鈣吸收

攝取含鈣食物後就不抽筋嗎？趙函穎表示，鈣質必須透過維生素D的轉化，才有可能被人體吸收儲存，而維生素D必須仰賴陽光日曬使皮膚上的脫氫膽固醇轉化成維生素D的前驅物，進而促進鈣吸收。

也可以從飲食中攝取，如牛奶、魚肝、魚類、香菇和黑木耳等均富含維生素D。除此之外，適度的戶外運動也有助於鈣質吸收，增加骨質密度，降低骨質疏鬆症發生率。

研究顯示，維生素D在老年人的骨骼和肌肉健康上，扮演極為重要的角色。建議年長者應適時的補充維生素D，若有不明原因肌肉疼痛或抽筋者，也應該檢測是否有維生素D缺乏的可能性。

諮詢專家／晨光健康營養專科諮詢中心院長 趙函穎

本文授權轉載自【國家網路醫藥】