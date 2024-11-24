他罹三高險截肢！醫推「吃1類食物」清血管　3個月後成果驚人

▲菌菇類具有穩定血糖、降低膽固醇和避免血管內塞車的功效。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

一名35歲男業務，患有三高出現下肢動脈阻塞，已進入若不治療恐要截肢的地步。經過手術以及醫師建議可以「多吃菇類」，其具有穩定血糖、降膽固醇及抑制血小板聚集，避免血管內「塞車」的功效。患者也相當配合，除了飲食調整外，在搭配藥物治療與加強有氧運動，3個月後回診，不僅各項數值大幅改善、變得穩定，還瘦了10公斤。

減重專科醫師楊智雯在個人粉專指出，該名男子發覺最近走路「小腿越來越痛」，有點像抽筋，但休息一下會緩解，讓她聽了驚覺不對勁。她表示，患者三高數字都很難看，血壓160mmHg、三酸甘油酯高達5、600mg/DL，超過正常值約4倍，低密度膽固醇也高達190 mg/DL，糖化血色素8.5%（正常值應在4.0～5.6%）。

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楊智雯透露，在摸了男子的足背動脈後，發現其脈搏很微弱，皮膚溫度也較低，建議他至心臟外科檢查，果真被揪出下肢動脈阻塞，需接受手術放置血管內支架，否則長期阻塞缺氧，最後恐需要截肢。她說明，該名患者為心血管疾病的高危險群，這次阻塞塞在下肢動脈，所幸及時處理得當，但也提醒他必須好好控制血糖，一旦高血糖會造成血管內皮不健康，下次若塞至大腦「恐怕就中風了」。

▲黑木耳有「血管清道夫」之稱，能讓血流順暢、減少血管內塞車。（示意圖／CFP）

楊智雯建議男子的日常飲食中可以「加入菇類」，其具備3大好處超激推：

1.富含膳食纖維，穩定血糖、保護血管內皮

菇類的膳食纖維能有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低糖尿病患者血糖過高對血管的損害。

2.膳食纖維能與膽汁酸結合，幫助降低膽固醇

菇類的膳食纖維能夠與膽汁酸結合，進而經由消化道排出體外，幫助降低體內的壞膽固醇，對於維護心血管健康很有幫助。

3.抑制血小板聚集，避免血管「塞車」

像黑木耳這類的菌類，算是有名的「血管清道夫」，含有天然抗血栓的成分，能抑制血小板過度聚集，讓血液順暢流動，減少血管內「塞車」的狀況，達到預防中風和心肌梗塞的效果。

除了飲食外，楊智雯也協助男子調整血糖藥物，並請他加強有氧運動，期間患者都相當配合，經過3個月後回診檢測，其飯後2小時血糖穩定在120mg/DL，體重降了10公斤，糖化血色素也從8.5%降至6.0%。

楊智雯補充，菇類不只具有抗發炎、增強免疫力及預防失智的作用，最重要的是能穩定血糖。她也藉此提醒，要少吃高糖、高油及油炸食物等會讓血糖波動劇烈的食物，健康不是一天達成，保持穩定血糖與健康的生活作息，才能讓血管持久通暢。