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頂呱呱辣椒粉「結塊卡蟑螂」內蓋都是蛋！北市衛生局要派員稽查

▲▼網友爆料在頂呱呱西門店發現辣椒粉結塊還藏蟑螂。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲網友爆料在頂呱呱西門店發現辣椒粉結塊還藏蟑螂。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者趙于婷／台北報導

有網友到頂呱呱西門店內用，要使用辣椒粉時，發現倒不出來，打開發現幾顆黑色物體，仔細一翻才發現是蟑螂，直言「調味料一看就知道很久沒有更換，整個內蓋都厚厚一層粉，都是蟑螂蛋，真的超噁！」對此，台北市衛生局表示，會派員依食品良好衛生規範準則進行稽查。

該網友在爆料公社po文寫道「真心奉勸大家以後在外面吃飯要加罐裝調味料時候要打開看一下」，他表示，「在頂呱呱西門店內用，到調味料區要加辣椒粉，想說怎麼都倒不出來⋯一打開看內蓋堆積了厚厚一層辣椒粉，一到出來⋯辣椒粉都結塊，還看到了黑色的幾顆物體，一翻開⋯X這是蟑螂嗎？？？」

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網友當下跟店員反映，結果得到店員回覆「我們會再向總公司反映」，讓該網友疑惑「這不是你們自己店家衛生的問題嗎？調味料一看就知道很久沒有更換，整個內蓋都厚厚一層粉，都是蟑螂蛋？噁！真的超噁！」

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，將派員依食品良好衛生規範準則進行稽查，如查獲不符規定將要求限期改善，期屆未改善將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條處6萬至2億罰鍰。

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關鍵字： 頂呱呱 蟑螂.

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