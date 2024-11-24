中醫「五遲」與此病類似！針灸＋中藥雙效助攻　自閉症新選擇

▲針灸與中藥雙效助攻！自閉症兒治療新選擇。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

6歲半的龔小弟患有自閉症，長期受到睡眠品質差與情緒不穩的困擾，不僅影響日常生活，也阻礙了學習成效。透過門諾醫院中醫科的針灸與中藥雙管齊下的療法，龔小弟的睡眠顯著改善，情緒穩定後也增進了學習效果，讓家長相當欣慰。

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門諾醫院中醫科主任楊成湛醫師表示，雖然自閉症在古代醫學中並無專屬名詞，但中醫典籍中提到的「五遲」症狀，與自閉症類似。





楊醫師指出，龔小弟每週接受一次中藥與針灸治療。在中藥方面，採用具有寧心安神，醒腦開竅的中藥如石菖蒲、遠志、茯神、夜交藤，不僅幫助孩子緩解情緒波動，也改善其長期的睡眠問題。楊主任說：「之前睡不好導致脾氣暴躁，但經過調理後，睡眠明顯改善，情緒也更加穩定。」

除了中藥治療，針灸治療則分為頭部頭皮針與四肢雷射針灸的方式。頭頂部位施以傳統針灸，選取如百會、四神聰等安神穴位；四肢部分因孩童對針具敏感且容易害怕，以雷射針灸刺激合谷、手三里、太衝、足三里等穴位，針對手腳精細動作進行改善。透過頭皮針與雷射針灸的方式，有效促進情緒穩定與精細動作的協調性。

龔小弟的母親表示，治療前孩子經常夜間驚醒，白天情緒不穩且不願配合指令。經針灸與中藥調理後，經過針灸與中藥調理後，孩子的睡眠品質明顯改善，情緒變得平和，對於成人的指令也更願意配合。她欣慰的說：「孩子情緒穩定後，他能學習更多東西，也更願意開口說話，睡眠狀況持續穩定，讓我們一家人都感到安心。」



楊主任強調，中醫在治療自閉症方面，針對情緒穩定、睡眠改善及行為調整有其獨到之處。龔小弟的案例不僅顯示出中醫療法的潛力，也為更多家長提供了一個值得參考的治療選擇。門諾醫院中醫團隊期盼透過不斷的精進，讓更多家庭能夠透過中醫療法找到適合孩子的治療方式，為孩子帶來更多的希望。

