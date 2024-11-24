本土小牙醫今上街「反24億假偏鄉計畫」　籲下修國外返台實習名額

▲本土小牙醫聯盟指出，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的牙科部分，仍開放尚未實習、無執照的波波牙醫畢業生申請。（圖／聯盟提供）

記者趙于婷／台北報導

本土小牙醫聯盟今日舉行「反密醫 反特權 反對24億假偏鄉計畫大遊行」，要求衛福部排除無執照波波牙醫申請偏鄉計畫、維持原有學歷採認原則。聯盟理事長黃映綺直批，衛福部部長邱泰源只是在「話術」，根本是「假偏鄉、真後門」，呼籲立法院修改《醫師法》，設立國外學歷醫牙學歷實習名額上限，應以現況重新思考每年既有50位名額是否下修回30位。對此，衛福部回應，若有修法必要，需要遵循立法程序。

今日牙醫團體、牙醫系學生及教師號召民眾上街頭，反對衛福部即將推行的24億牙科假偏鄉計畫。而針對日前衛福部解釋計畫會以55個無牙醫偏鄉為優先、本國學歷優先、不會派無執照醫師到偏鄉無服務，黃映綺說，邱泰源依然閃躲最關鍵的問題，就是偏鄉醫療計畫「為什麼會綁定無照波波牙醫訓練計畫，該計畫的波波牙醫實習名額，到底是不是外加在原有公告的名額之上？」

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黃映綺指出，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的牙科部分，開放尚未實習、無執照的波波牙醫畢業生申請，實習名額繞過原有專家會議討論機制，外加在賴總統承諾的每年50名之外，本國牙醫系每年限制招生391人，如今湧入每年一百名以上的波波牙醫，本國教學系統實在無法負荷，醫師訓練品質將全面崩盤。

黃映綺痛批，波波實習後國考通過率不到6成，無法考取執照的大量波波密醫流入診所，民眾毫無保障，而偏鄉民眾一樣沒有醫師，政府開放波波15年，結果他們8成以上留在6都，服務偏鄉的比率遠低於本國學歷，衛福部根本是假借偏鄉名義增加波波名額。

針對55個無牙醫鄉鎮一事，黃映綺解釋，55個無牙醫鄉鎮其實是沒有牙科診所，但有一半以上已有牙科醫療站，剩下的也有巡迴醫療，並不是找不到牙醫師看診，牙科治療設備器械難以搬運，但計畫並沒有設立偏鄉最需要的醫療站，而是招募一堆波波實習生塞在大醫院，所以計畫推行後，55個無牙醫偏鄉一個都不會減少，甚至還會排擠掉原先在偏鄉服務的醫師。

黃映綺呼籲，計畫的績效指標應修正為偏鄉醫療改善成效，而非訓練招募人數，偏鄉醫療與波波實習名額問題，是兩個不同問題不應混為一談，呼籲衛福部撤回計畫中的「充實在地牙醫醫療量能」項目重新擬定。

而在教學方面，台大牙醫學系副教授王東美表示，98年時衛生署、教育部、考選部和各大醫院代表共同決議，國外學歷每年實習名額不應超過國內醫牙學系招生總額十分之一，以維持教學訓練和醫療品質，教學訓練的資源寶貴，應以訓練本國學生為主，不應稀釋人力以訓練更多波波而降低教學品質，呼籲立法院將波波實習名額上限寫入醫師法。

台灣牙醫學生聯合會也呼籲，衛福部不應以任何形式，額外增加國外牙醫學歷畢業生臨床實作訓練選配分發名額，醫療教學資源短缺，應以現況重新思考每年既有50位名額是否下修回30位，偏鄉應投入適當及充足資源，不應假良善名目行開放名額之實。