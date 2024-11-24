糖尿病「骨折」風險高！醫示警「2族群」要做骨密度檢查

▲骨質疏鬆容易增加骨折風險。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

隨著台灣老年人口的增加，糖尿病和骨質疏鬆症已經成為影響廣泛的慢性疾病。醫師指出，無論是第一型還是第二型糖尿病人，骨折風險都比一般人更高，因此控制好血糖也有助降低骨折風險，另也建議65歲以上的女性與70歲以上的男性應進行骨質密度檢查。

台北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師許智堯指出，糖尿病是一種新陳代謝異常的疾病，血液中葡萄糖濃度過高，導致典型的多吃、多喝、多尿等症狀，而骨質疏鬆症則是由於骨量減少和骨頭品質的下降，進而增加骨折風險的一種疾病。

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值得注意的是，很多人不知道糖尿病患者的骨折風險比一般人更高，許智堯說，第一型糖尿病的患者，通常在發病的年紀正是骨量累積的關鍵期，因此容易導致骨質流失，相較之下，第二型糖尿病患者雖然因為常有體重超標的情況，導致骨密度看似正常或偏高，但周邊神經病變和視力受損的情形，卻使他們容易跌倒，從而增加骨折的風險。

許智堯表示，根據我國骨質疏鬆症學會的建議，65歲以上的女性與70歲以上的男性應進行骨質密度檢查，糖尿病人應學會避免及妥善處理低血糖的狀況，並定期進行有助於增強骨骼強度的運動，例如快步行走，控制好血糖更是降低骨折風險的關鍵，因為這有助於減少神經病變和視網膜病變的發生，可以有效降低跌倒和骨折的風險。