這種高血壓可以治癒！伴隨低血鉀、疲憊發生　問題恐在腎上腺

▲台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升說明原發性高醛固酮症。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高血壓莫名飆高，吃藥也沒辦法壓下，同時伴隨有低血鉀、容易疲憊，這樣的病情恐怕非一般常見的難治高血壓。台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升指出，問題恐怕在於腎上腺出了問題導致「原發性高醛固酮症」，所幸這種疾病只要透過手術等治療有機會被治癒，可以不用再吃血壓藥。

吳允升指出，原發性高醛固酮症（Primary Aldosteronism）由腎上腺醛固酮瘤引起，導致醛固酮過量分泌，進而引發血壓異常升高及低血鉀等症狀。這項疾病過去曾經認為是罕見型的疾病，但事實上並不少見，難治型高血壓當中，約有1成是屬於原發性高醛固酮症引起。

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台大原發性高醛固酮症中心副主任林彥宏指出，這種疾病影響不僅是高血壓，因為是內分泌過多，會讓全身系統出現問題，包含心臟、血管、代謝、體內脂肪骨頭等，中風、心肌梗塞的罹患率都會比其他人高，還有情緒會受影響。

吳允升分析，國內每年約新增400~500例原發性高醛固酮症病人，推算在台灣應該有30～50萬人罹病，知名女星尹馨也是其中一例。

▲台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升與女星尹馨。（圖／記者洪巧藍攝）

尹馨日前分享罹病經驗，她一年前驚覺自己血壓高的離譜，最高收縮壓甚至飆到200，也發現有低血鉀的現象，然而就醫卻只被提醒吃血壓藥、多吃香蕉等，情況不見改善，不但讓她很擔心在表演途中會中風，每天都處於疲憊狀態，陷入焦慮情緒。所幸在疾病被確診後，經過手術治療，疲憊症狀當下就不見了，高血壓問題更是一周後就穩定，到現在完全健康。

吳允升表示，原發性高醛固酮症被稱為可以治癒的高血壓，雖然藥物治療無法完全控制病情，但可透過手術徹底治癒，半數手術病人可以痊癒到不用吃藥，4成用藥就可以達到良好控制。

台大醫院從15年前開始率先使用革新治療方式，透過迷你內視鏡治療讓患者不用鋸肋骨，只需要數個小洞，傷口還比達文西機械手臂小；近年更針對雙側發生、無法手術的病人，利用冷凍消融及酒精注射使腫瘤縮小，讓台大醫院擁有全球最高的完治率。

林彥宏提醒，如果本身嚴重高血壓到使用三種藥、40歲以下年輕人、低血鉀、腎上腺有變化又伴隨高血壓，及有家庭遺傳者，都是原發性高醛固酮症的高風險群，建議進一步檢查診斷。