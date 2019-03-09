不是男友寵的！專家神解公主病「靠4個字治癒」：她們也很痛苦



▲公主病的女生並非男友寵出來的，而是她們本來就是公主。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／AWE情感工作室亞瑟

由於我最近不慎罹患了公主病，在患病的期間，我深深的感受並了解了這種病的形成及病徵，我決定將這段生病的歷程及發現，寫成本文，造福大眾。

在這段生病的過程中，我深深發現，「公主這種病」最大的核心叫作本位主義。在我發病的高峰期，我的每一句話，都是從「我」出發。不論是「我很不爽」、「我現在很火大」、「這人怎麼可以這樣」、「我覺得這人很不細心」、「我覺得這人很不積極」，每一句話都在講我的感受、我的想法、我的看法、我的心情，但沒有任何一句話，是考慮到對方可能的情況或感受。

簡單來說，對於公主病患者來說，地球應該是要繞著他轉的，因為在他的世界裡，自己應該要是最被關注、最被寵愛、最被關心照顧的。只要事情的發展不如自己的預期、別人沒有像他所想的關注自己，他就覺得不爽、覺得整件事有問題、覺得這個人不行。

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而嚴重的公主病或王子病，其實就是所謂的「自戀型人格障礙」。「自戀型人格障礙」聽起來似乎像某種精神疾病，但其實我個人認為沒有那麼嚴重，只是因為有這個學名，所以把它提出來罷了。在我的認知裡，具有高度魅力的人，多多少少都有自戀的傾向，所以自戀並不是什麼大不了的事，只要它並沒有對你造成影響或生活不便，適度的自戀我個人認為是無傷大雅的。

就如同口腔期不滿足的孩子，在成人後仍然會有滿足口腔慾望的衝動一樣，自戀也是一種沒被「正常滿足」的慾望。自戀的慾望主要來自於被讚美及肯定，不論得到的太多或太少，都屬於不被正常的滿足，但有趣的是，在年幼時得到太少的人，自戀的型式往往都不是公主病或王子病，而是委屈求全的希望被人喜歡及稱讚；會罹患公主王子病的，多半都是被過於溺愛的，而這跟幼兒的一種神奇想法有很大的關係。



▲嬰兒時期受到爸媽關注，以為只要哭喊就會有人臣服於自己。（示意圖／pakutaso.com）

嬰兒時期的時候，我們很容易以為世界是繞著自己轉的，並且認為自己無所不能，為什麼呢？這是因為嬰兒非常脆弱，父母及照顧者必須時時刻刻關注嬰兒的狀況，才能讓嬰兒免於死亡，但因為在嬰兒的認知中，並不知道自己是因為弱小所以被保護的，我們以為自己只要哭喊，其它人就會臣服於我們的指令，這時候就產生了「世界繞著我轉」的想法。

而很多被過於溺愛的孩子，即使到了該開始學習為自己負責，或是自己打理事務的年紀，也仍然所有事都被父母照料的好好的，自己一有情緒，父母也會依著自己的想法照辦，這樣的狀況導致本該結束的全能幻想被過度延續，「世界繞著我轉」的想法不但沒有因為年紀的增長而破滅，反而更為加深，於是在長大成人後，這樣的想法就會以公主王子病的方式呈現。

但即使小時候沒有被過於溺愛，只要被讚美與肯定的自戀情節沒有被正常滿足，公主王子病的潛在因子仍會存在我們心裡。得到太少讚美的孩子並不是不想要讚美，而是因為覺得自己不好、覺得自己不配，所以無法用理所當然的方式去使喚別人、頤指氣使，但只要他們不再覺得自己不好的時候，過去的不滿及需求很容易一次爆炸出來，然後公主病發作。

所幸，這種狀況的人病發時間通常都不會太長，因為他們很清楚要怎麼顧及別人，只是基於鐘擺效應的原故，讓自己過去的能量及需求被正常釋放。只要能好好當一陣子公主，讓自己過去的需求被滿足，慢慢的，他們就會回到正常值。

很多人會說公主是男人養出來的，但實際上，公主王子病應該是國王皇后養出來的。正確來說，公主並不是因為男人的吹捧及寵愛才成為公主，而是他們本來就是公主，在言行舉止中散發了「我是公主」的氣息，才導致別人在下意識的情況，用公主的方式來對待他們。

或許在別人的眼裡，公主王子病是一種很糟的狀況，但凡事都有利有弊。我不得不說，其實有自戀情節的人，絕大多數都非常有魅力，因為他們期望獲得關注及讚賞，所以會盡力呈現自己最有魅力的一面。再加上他們理所當然的唯我獨尊的態度，非常容易讓他人，尤其是沒有自信的人，臣服於他們的魅力之下。我只能說，公主王子之所以可以如此，必定有它的道理。



▲想要治癒公主病，靠的就是「好好被愛」4個字。（示意圖／記者李佳蓉攝）

而要治好公主王子病，我認為最根本的方法叫作「好好被愛」。「好好被愛」意味著不是寵愛、不是溺愛、不是被討好，或一味的讚美，而是被當成一個成年人一樣的對待，不是公主、不是對象、不是另一半，而是一個值得被尊重的成年人。

要做到這件事，必須由另一個夠成熟的人來完成，因為好好的愛一個成年人，代表了不是只去讚美對方、誇獎對方，而是在愛對方的同時，也愛著自己，這樣才有可能用有愛的方式去告訴患者什麼是界線、什麼是換位思考。當公主王子病患者感受到自己是被愛的，他們接受別人意見的程度就提高了，不會再覺得別人只是為了攻擊自己或忤逆自己而說出這樣的話。如此一來，他們能在感到安全的狀態下，試著去同理別人，並且理解到世界並不是繞著自己轉，但即便不是繞著自己轉也無所謂，因為自己仍然可以被愛。一開始的過程可能會有點痛苦，但我認為這是最安全、最沒有副作用，而且最快的方法。

但要好好被愛，是需要機緣的，並不是每個人都是如此幸運。如果你本身是公主王子病患者，那首先你需要的是病識感，只要你能發現自己有這樣的傾向，你試著去同理別人的機率就會提高。接下來，你該做的事情是試著去把你內在深處最真實的需求及感受告訴對方。大部分的時候，公主病患者的需求都不是他們表面上所說的要對方跑腿、要對方一直報備，他們最深的需求叫作「被愛」，每一次他們發病無理取鬧的時候，多半都是因為害怕自己不再被愛，才採取的舉動。只要他們能理解，這樣並不會讓對方更愛自己，雖然痛苦，但他們會願意開始嘗試採取能讓自己更被愛的行為。而與公主王子病患者交往的人，只要能夠理解他們其實只是害怕自己不被愛，就能有效減少彼此的磨擦。

在我患病的這段期間，我發現公主病也是很痛苦的，因為只要當公主，就沒辦法好好講話，只能一直鬧脾氣，但根本也沒人知道你在氣什麼。

唉，看來我果然不是純然的公主，不然就可以好好罵別人了QQ

本文經授權轉自：AWE情感工作室

本文作者：亞瑟，擁有10年憂鬱症的過去經歷，所以比一般人更加的擁有更能理解人的困難的同理心。經常跑輔導室的被治療的經驗，對於家庭治療、溝通治療、敘事治療、實務治療有三折肱而成良醫的過人概念。人生起起伏伏中，精通了腹黑學、權謀、讀人術，對於人的情緒異常地敏感，希望能夠以這些異於常人的經驗，以幫助更多人。