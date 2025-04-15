OL手指滴血衝急診哭陷「拔指甲」危機　醫曝美甲3狀況快卸除

▲美甲要注意避免指甲受傷，不要做太長或者裝飾太多，有狀況也應該盡快卸除。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

現在不少人會定期做美甲來妝點指尖，不過有急診醫師觀察，不時會在診間遇到時尚的OL手指滴血，並滿臉驚恐問，「醫師，我的指甲快掉了…是不是要拔指甲？」分析原因，大多是美甲過長或因為貼了額外的水鑽裝飾勾到，讓指甲被掀起或指甲瘀血。提醒民眾若做美甲應該避免過長與鑽飾，一旦發生斷裂、外掀、剝離情形，應儘快安排卸除。

急診醫師翁梓華在臉書發文分享臨床遭遇美甲受傷可能面臨拔指甲問題，而到底什麼時候應該要拔指甲？判斷標準在於甲床的「撕裂」或是「血腫」，如果大於50%就建議要拔除。

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翁梓華說明，大範圍甲床受傷會直接影響到指甲健康，實證醫學指出，撕裂或是血腫大於50%的個案，超過半數以上會伴隨指甲床的撕裂傷，如果不移除指甲，日後可能會有指甲長不好、指甲床壞死或是感染等問題產生。

另一考量則是「疼痛感難以控制」，翁梓華解釋，甲床具有豐富的微血管以及神經系統，如果指甲分離範圍過大，只要受損的指甲稍微受到外力移動，就會刺激到甲床導致劇烈疼痛，若不移除恐嚴重影響到個案的生活品質。

要避免拔指甲狀況發生，建議平常要養成避免指甲受傷的好習慣：

1、定期修剪指甲，避免指甲過長去勾到東西

2、做指甲避免過長或是貼鑽

3、如果工作會需要手部勞動，會建議「戴手套」

4、凝膠美甲若已發生斷裂、外掀、剝離情形，應儘快安排卸除，否則更容易勾到，增加受傷機率

5、日常生活中多補充像是維生素Ａ、膠原蛋白、鋅、鐵、鈣等元素，避免指甲脆化

翁梓華指出，很多人聽到要拔指甲都會心生畏懼，不想再經歷稍早指甲受到鈍傷或是撕裂傷的所伴隨的極度疼痛，但只要使用「手指頭神經阻斷術」，大多移除指甲不會造成太多的疼痛感。

這項做法是從手指頭根部兩側各注射大約1-2毫升的麻醉藥，翁梓華說明，由於手指頭的神經，會從手指跟的兩側一路延伸到指尖，因此只要在手指根部兩側注射麻藥，大多能讓手指頭「完全麻掉」。後續再進行指甲移除、修補甲床與換藥包紮等。翁梓華也提到，指甲拔除全部長回來約要3至6個月，且一開始長出來的指甲常常會不平整，一定要在門診做追蹤。

至於沒有達到拔指甲標準，仍因為血腫疼痛者，則可以使用「指甲下血腫環鑽術」緩解。翁梓華解釋，這是用粗針頭在指甲瘀血處進行鑽孔至甲床，讓瘀血能從孔洞中流出，當血腫不再對甲床產生壓迫多數疼痛感會大幅減少。但必須注意這項做法僅限在血液尚未凝固，必須在48小時之內進行；另如果做光療指甲可能使指甲硬化，針頭鑽不動的情況下會無法進行，此時還是建議得做指甲移除。