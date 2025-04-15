ZARA進口「陶瓷碗」鉛超標！城市綠洲「摺疊餐具」溶雜質恐污染食物

▲ZARA HOME中國陶瓷碗驗出重金屬超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中知名品牌「ZARA」旗下「ZARA HOME」進口的中國陶瓷碗驗出重金屬超標，還有「城市綠洲」從中國進口的一批「摺疊餐具」也被發現溶出雜質超標恐污染食物，所有不合格產品全數依規定退運或銷毀。

「荷蘭商愛特思股份有限公司台灣分公司」從中國進口的陶瓷碗檢出重金屬鉛10ppm，品牌名為ZARA HOME，製造出口商為GUANGDONG TOTYE CERAMICS INDUSTRIAL CO LTD.。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署副署長林金富表示，該批產地為中國的陶瓷碗，被檢出重金屬鉛10ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯的器具、容器-深2.5cm以上，且容量1.1L以下，鉛的合格標準為5ppm以下，該批產品在邊境必須做退運或銷毀。

林金富說，該業者近半年從中國共進口257批的陶瓷碗，目前只有這批不合格，之後將針對荷蘭商愛特思股份有限公司台灣分公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，戶外用品專賣店的「城市綠洲股份有限公司」從中國進口的「摺疊餐具」被檢出溶出試驗不合格，製造廠來源為：O/B M/S CHINA LIGHT (GUANGZHOU) HOMETREND TRADING COMPANY LTD，牌名為MUN’S &。

▲「城市綠洲股份有限公司」從中國進口的「摺疊餐具」被檢出溶出試驗不合格。

該產品在模擬日常生活中使用盛裝情境之下，夾子以水（95℃，30分鐘）、4％醋酸（95℃，30分鐘）及20%乙醇（60℃，30分鐘）溶出試驗，蒸發殘渣值43ppm、194ppm及51ppm，湯勺以4％醋酸（95℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值32 ppm，漏勺以水（95℃，30分鐘）、4％醋酸（95℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值32 ppm、102 ppm，超標不合格。

林金富說，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚醯胺（尼龍）為合成原料的塑膠，其溶出試驗水（95℃，30分鐘）、4％醋酸（95℃，30分鐘）及20%乙醇（60℃，30分鐘）溶出的蒸發殘渣合格標準皆為30ppm以下，該產品恐溶出雜質污染食物，全數依規定退運或銷毀。