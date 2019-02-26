車禍能救命！小孩坐安全座椅「6點建議」最佳位置曝光

▲兒童坐車時要使用安全座椅，避免傷害發生。（圖／記者李毓康攝）

文／黃昌鼎

近日新聞報導一則酒駕車禍，造成一位1歲多的孩子離世，結局讓人傷心鼻酸。後續大家討論的是，雖然孩子有坐安全座椅，但是否正確使用的問題。

這個新聞讓我想起多年前還在醫院服務的時候，某天午夜突然接到值班醫師電話說一位車禍的孩子，從急診持續急救到住進加護病房。趕到醫院後，看到爸爸一人坐在加護病房外面，只有輕傷，帶著滿臉懊悔和悲傷。詢問後才得知原來因為孩子路上吵鬧要媽媽抱，不幸在發生車禍時並沒有坐在安全座椅上。

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之後只要有人討論需不需要全程或短程坐安全座椅，我都會跟他說這個故事，後來大家都會乖乖的讓孩子坐在安全座椅上。

全程使用安全座椅很重要，正確使用也很重要。

兒科醫學會針對汽車安全座椅提出以下幾點建議：

1. 新生兒出生後就要使用汽車安全座椅，購買時選用標檢局認證過的產品。

2. 優先使用面後式安全座椅，直到超過高度或重量，至少到2歲之後再改面前式（為預防車禍時頸部的甩鞭效應，有國家甚至建議面後式使用到4歲）

▲汽車兒童安全座椅搖晃移動不可過大。（圖／記者張慶輝攝）

3. 面前式安全座椅也應使用至最高重量（30公斤）及高度。

4. 安裝安全座椅須注意牢牢固定，搖晃移動不可超過2.5公分，後座中間是最安全位置；安全帶也要確認緊扣住，並緊貼胸部。

5. 超過面前式安全座椅限制時，可改用輔助椅（增高墊）；身高超過145公分才可使用一般三點式安全帶。

6. 13歲以下兒童都應坐於後座並繫上安全帶，以後座中間位置為優先。

作者介紹／黃昌鼎

小兒科專科醫師，環境職業醫學科專科醫師，台灣大學職業醫學及工業衛生研究所碩士，曾任馬偕紀念醫院小兒科主治醫師。現有經營粉絲團及部落格，關心兒童、環境及健康議題。