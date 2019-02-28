誤認肌肉拉傷！10歲女童右腿酸、高燒...竟患「骨髓炎」

▲女童當時右腿疼痛且反覆高燒，診斷為急性肌炎和急性右股骨骨髓炎。（圖／小港醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

就讀國小三年級的10歲女童，上完學校體育課，隔日發生右大腿劇烈疼痛、行走困難等情況，家長懷疑是肌肉拉傷，隨後更出現反覆高燒現象，服用藥物後情況並無顯著改善，直到送醫診斷，發現是骨髓炎造成的細菌感染，發生機率僅兩萬分之一！

小港醫院小兒科醫師吳晃維表示，女童當時右腿疼痛且反覆高燒，血液檢驗報告發炎指數、紅血球沉降速率及白血球顯著上升，診斷為急性肌炎和急性右股骨骨髓炎。住院數日發現，是受到高抗藥性金黃色葡萄球菌感染，右股骨為骨髓炎病灶處，經抗生素治療一個月後，女童感染發炎指數皆回到正常，現已回學校正常上課。

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吳晃維指出，骨髓炎是一種骨髓腔內的感染症，其致病因常是細菌性感染，感染途徑有「血行性感染」及「鄰近組織感染」。兒童期的骨髓炎大部分是血行性骨髓炎，病童往往經由上呼吸道感染或輕微外傷所致；其明顯的症狀，包括突發性高燒、患處極度不適疼痛、麻痺等。

▲兒童骨髓炎，臨床上需要與常見的「生長痛」及「肌肉拉傷」做鑑別。（圖／小港醫院提供）

急性血行性骨髓炎，好發於長骨的血管進入處，兩歲以下的幼兒，感染甚至會進入關節內，形成細菌性關節炎。非血行性骨髓炎，通常是由受傷骨骼直接接觸細菌，或開刀時的二次感染所致。非血行性骨髓炎和急性血行性骨髓炎的症狀不同。患者常抱怨輕微發燒及疼痛、傷口通常紅腫，且有化膿的現象。

吳晃維說，兒童骨髓炎發生率約兩萬分之一，男性多於女性，一半以上的患者年紀小於五歲，常見的病原體是金黃色葡萄球菌，臨床上需要與常見的「生長痛」及「肌肉拉傷」做鑑別。其中生長痛是一個良性的疼痛，常在休息時較為疼痛，可能因為快速成長造成兒童的行動受限，但是不會有發燒或其他發炎造成的不適，而肌肉拉傷則會造成活動性疼痛，活動受限，也不會造成發燒或其他發炎的不適。

若是家中幼兒有突發性肢體疼痛或是活動不正常，醫師建議到醫院尋求醫療，預防骨髓炎可從勤洗手，補充足夠營養，養成良好生活習慣，避免二手煙，避免過量運動做起，若是得到骨髓炎，治療骨髓炎是一條漫長的路，病患必須和醫師攜手合作，才可能成功。