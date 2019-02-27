踩著你往上爬！遇辦公室「6種惹人厭同事」保命法則曝光

▲學習與面臨各式各樣奇怪的同事相處，別被挑釁操弄。（圖／pakutaso）

文／ 金惠男

讓上班族對職場生活最感到痛苦的因素不是工作，而是人際關係。當然，我們以前也會遇到不喜歡的人、話不投機的人、毫無理由就是討厭的人。但是那個時候，只要避免跟這些人相處就可以了。然而，在工作場合卻不同。無論喜歡與否，我們都必須和同事們一起工作、吃飯、喝酒。

也就是說，就算相看兩相厭，也無法不去面對這樣的人。更大的問題在於任何組織中，都有一定程度的這種怪胎存在。也就是說，無論我們走到哪裡，都要面對這些奇怪的人。因此，不論情願與否，我們都應該學習如何與這些人一起工作和生活的方法。

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如果我們遇到奇怪的人，而且不想受傷，就必須學會如何保護自己。這就是為什麼我讀到韓國作家金愛爛的短篇小說《風景之用》中 「成年人有什麼了不起呢？不過就是面對自己不喜歡的人，也可以好好相處罷了」 這段話時，頻頻點頭而深表贊同的緣故。

不過，這裡所謂的「好好相處」，並不意味著我們應該在這種關係中竭盡全力。人生在世，沒有必要浪費有限的寶貴精力在那些不重要的人身上，因為我們光是把精力花在自己喜歡的人身上，都已經遠遠不夠了。面對那些奇怪的人，最好的方法是不要被他們的任何挑釁所操控。

當然，很難不受那些打定主意攻擊我們的人所影響，光是每天要面對他們，都會讓人壓力超大。但是一旦我們的情緒受到這種人擺佈，他們就會把我們當成獵物而緊咬不放。

▲面對主管或野心強大的同事，難免會感受到壓力。（圖／翻攝PAKUTASO）

茲將奇怪的人依類型進行分類，並將相對的因應之道整理如下：

1.嫉妒心和猜忌心強的人

有些人死也見不得別人成功。嫉妒心和猜忌心強的人，活著的目的就是贏過別人，所以一旦輸了就活不下去。因此，他們總是會營造出一種對決的氣氛，並且透過製造緊張感，讓人感到十分疲憊。他們心裡總是認為，「為什麼我這麼不走運？為什麼只有我活得這麼累？」

所以面對這種人時，最好避免自我吹噓，並且採取謙卑的態度，因為沒有必要激發他們的嫉妒。而且，若是能夠稱讚他們的優點，也會降低他們的攻擊性。

如果你厭倦於這種必須投其所好的做法，那麼就想辦法晉升到他們無法置喙的位置，或是取得卓越的成就。韓國有句俗話說：「如果堂兄弟買地，就會讓人肚子疼。」用來比喻見不得別人好。值得注意的是，如果是祖父或叔叔買地時，肚子疼並不會疼，只有堂兄弟買地時才會讓人肚子不舒服。

因為人們通常會對那些背景或能力與自己類似的人感到嫉妒，但是不會將自己與那些條件更好的人相提並論。因此，若是想要避開這種嫉妒心強的人，爬到比他們更高的位置，可能是避免受他們操控的最好方法。

當然，如果遭遇到荒誕的猜忌和嫉妒，的確會讓人生氣。而且，如果我們心意不夠堅定，很有可能會因為這種充滿嫉妒的言語而受傷。但是，我希望你永遠記住，無論對方多麼打定主意地想要傷害你，只要你不任其擺佈，事情就會到此為止。

▲有些人死也見不得別人成功，嫉妒心和猜忌心強。（圖／翻攝PAKUTASO）

2.滿腹牢騷的人

無論再怎麼好聽的聲音，反覆地聽，也會讓人感到厭煩。但是，當坐在隔壁的同事每次總是採取消極的態度，不停地嘀嘀咕咕的時候，我們多半就會漸漸不喜歡跟他交談。這種愛抱怨的人之所以會造成問題，就在於他們的負面思想和情緒很快地就會擴散開來，因而對整個團隊士氣產生不利影響。

若要平息他們的滿腹牢騷，解決之道就是盡可能充分地傾聽他們的想法。如果你試圖想要對這種牢騷鬼提供建議或鼓勵，最好死了這條心，因為他們只希望別人好好傾聽自己講的故事而已。所以，你可以對他們說：「這樣也不見得一無是處啊！」然後再提出不同的觀點。

3.十分自戀的人

有些人總是誤以為自己的能力舉世無雙，應該受到別人的讚揚與欽佩。他們十分以自我為中心，而且相當自豪，對別人漠不關心。此外，面對別人的批評時，他們會變得無法忍受，而且火氣十足。因此，當我們跟這種自戀的人打交道時，應該強調他的優點。

針對需要指責的部分，最好避免採用直截了當的口吻來點出他們的錯誤，或是要求他們改善，而是應該用勸導的方式來表達意見。例如，「這聽起來是個很不錯的主意。不過，如果換個方式做，似乎會更好，你覺得怎麼樣？」盡可能營造出好像是由他們作主的氛圍，因為自戀者非常討厭聽別人的指揮。

▲自戀者認為自己的提案是最棒，團隊合作都只靠他才能成功。（圖／免費圖庫pakutaso）

4.馬屁精

有些人擅長逢迎拍馬。直到昨晚為止，都忙著誹謗組長的人，今天在組長面前卻百般奉承的那副臉嘴，讓人看了真是瞠目結舌。即便如此，只要認為「那也是一種了不起的能力」就已足夠。我們不過是看不慣這種馬屁精的行徑罷了，若是他們的行為不會直接傷害到我們，並不需要太過費神。

如果覺得他們的行為太讓你起反感而忍無可忍，或許該仔細想想自己是否有問題。因為，在公司裡，弱者必須有一定程度的處世之道，若是過度厭惡這種人，也可能導致人際關係中的其他問題。

5.只會談論自己的人

世界上有些人就是有理說不清，他們根本聽不進別人的話，只會一股腦兒地單方面訴說自己的想法。無論我們如何試圖溝通，他們全都當成耳邊風，最後往往發現一切都是徒勞無功。跟這種沒有「輸入」（input），只有「輸出」（output）的人交談，真的是會精疲力竭，感覺就像對著牆壁說話似的。而且，他們沒有同理心，總是會用命令式的口吻說話，所以最好盡量避免跟他們對話，因為持續溝通下去，只是耗損自己的能量而已。

▲懷疑者習慣潑冷水，不想承擔失敗和責任。（圖／免費圖庫pakutaso）

6.習慣性的懷疑論者

有些人在事情還未開始進行之前，就會潑冷水地說：「這有可行性嗎？」如果沒有十足的把握，他們就不想行動，因為他們無法忍受一點點的失敗或是失誤，所以優柔寡斷而無法下決定。當我們把這些人拉出來，無謂地對他們抱持希望，結果往往是毫無效果。最好的方法反而是降低他們對失敗的恐懼，如果你的同事是習慣性的懷疑論者，最好對他們說：「讓我們一起做吧！」

也就是說，面對不懂得謙虛、頑固和愚蠢的人，無論何時都要以禮相待。這是避免與他們發生衝突的明智之舉，因為無論你如何努力地想要改變他們，他們都不為所動。所以不要基於為他們好的心態，提供他們任何建議或意見。而且他們之所以會產生嫉妒與猜忌心，主要也是想要被人重視和得到認可，這其實是人

皆有之的心態。因此，不要執意去揭露他們的缺點，即使看起來很奇怪，也不要隨意忽視或批判他們。

本文摘自《你和我之間》／金惠男（韓國精神分析專科醫師）／大田出版